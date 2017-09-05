ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр обороны Сергей Шойгу доложил Верховному Главнокомандующему о завершении операции по деблокированию от террористов сирийского города Дейр-эз-Зора.

Авиация Воздушно-космических сил России при поддержке кораблей Военно-Морского Флота, находящихся в акватории Средиземного моря, нанесла ракетные удары по опорным пунктам террористов в окрестностях Дейр-эз-Зора.

В результате авиаударов причинён урон инфраструктуре, подземным коммуникациям и складам вооружений террористов, что позволило подразделениям сирийских правительственных войск предпринять наступление и деблокировать город.

Владимир Путин отметил важность этой стратегической победы в плане освобождения Сирии от запрещённой в России группировки ИГИЛ и поздравил командование российской военной группировки, а также командование сирийских правительственных войск.

Глава Российского государства направил телеграмму Президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду, в которой дал высокую оценку этой стратегической победе и поздравил с важным шагом на пути освобождения Сирии от терроризма.