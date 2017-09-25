ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр транспорта Красноярского края Сергей Ерёмин принял участие в совещании с участниками железнодорожных грузоперевозок. Представители Красноярской магистрали, грузооператоров и грузоотправителей обсудили вопросы, возникающие в процессе перевозок.

Министр транспорта отметил, что раньше железная дорога была генеральным перевозчиком крупных грузов. Такой она, по мнению министра, и должна оставаться.

"Перевод генеральных грузов с автомобильных дорог на железнодорожные магистрали в современных условиях крайне необходим, но для этого важно изменить подход к решению данного вопроса. Чтобы повысить конкуренцию на рынке грузовых железнодорожных перевозок, доминирующими должны выступать потребности заказчиков перевозок. Пока железнодорожники не создадут благоприятные условия для бизнеса, динамика перехода грузов с железной дороги на автомобильные трассы будет продолжаться", – акцентировал внимание министр.

В ходе дискуссии участники совещания говорили о необходимости более эффективного управления вагонами, чёткого соблюдения договорных отношений в этой части. По словам представителей бизнеса, простой вагонов влечёт к срыву контрактных обязательств и соответственно убыткам предприятий. Также поднимался вопрос тарифной политики между железной дорогой, операторами и грузоотправителями. Сегодня стоимость обслуживания груза железной дорогой, особенно на небольшие расстояния, несоизмерима высока по сравнению с тарифами грузоперевозок по автомобильным дорогам.