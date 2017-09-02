Министр транспорта РФ Максим Соколов посетил Свердловскую область
02.09.2017, 21:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В ходе поездки М. Соколов вместе с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым открыли движение по 2 пусковому комплексу Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД) длиной почти 11 км.
В ходе торжественной церемонии глава Минтранса отметил значимость открытого объекта для жителей Екатеринбурга и области, а также для гостей региона. «Этот участок обеспечит необходимую связь районов, прилегающих к столице субъекта. Проект является ярким примером того, как развивается не только улично-дорожная сеть области, но и транспортная система всей страны», – сообщил он. Министр также отметил, что объект является одним из звеньев подготовки транспортной инфраструктуры к чемпионату мира по футболу 2018 года, а также частью приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», реализуемого под патронажем главы государства.
После церемонии открытия Министр вместе с губернатором и жителями Екатеринбурга и области проехали весь участок 2-го пускового комплекса на велосипедах.
Строительство II пускового комплекса автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга осуществлялось с 2014 года за счёт средств федерального и областного бюджетов. Конструкция дорожной одежды состоит из двухслойного покрытия – верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона, нижний – из горячего крупнозернистого пористого асфальтобетона. Категория участка – 1Б, число полос для движения – 6. На участке расположено 3 путепровода и 1 мост. Введённый объект позволит снять нагрузку с улично-дорожной сети центральной и срединной частей города Екатеринбурга. Полное завершение строительства ЕКАД (после ввода 3 пускового комплекса) позволит объединить в единый транспортный узел четыре автомобильные дороги федерального значения, связывающие Екатеринбург с Пермью, Тюменью, Челябинском, Курганом, а также три автомобильные дороги регионального значения. Это направит поток транзитного транспорта в обход областного центра, что улучшит экологическую обстановку, повысит скорость движения транспорта, уменьшит долю дорожной сети, работающей в режиме перегрузки, и будет способствовать снижению аварийности на автодорогах города Екатеринбурга.
В этот же день М. Соколов совместно с Е. Куйвашевым провели совещание по реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории Свердловской области. В совещании участвовали представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, структур, принимающих участие в проекте.
Глава Минтранса в своём выступлении напомнил, что общая длина дорог в регионе составляет более 30 тыс. км, из них федеральные трассы – 600 км, из которых в нормативном состоянии более 80%. Региональные дороги длиной 11 тыс. км соответствуют нормативам на 44%, местные (19 тыс. км) – на 42%. В Екатеринбургской агломерации, включённой в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ), в нормативном состоянии находится 68% федеральных, 15% региональных и 46% местных дорог. «Таким образом, как по стране в целом, так и по Екатеринбургской агломерации в частности, по улучшению нормативного состояния федеральных дорог мы движемся оптимальными темпами. Однако по региональным и местным дорогам, а также объектам улично-дорожной сети безусловно требуется работать максимально динамично», – подчеркнул Министр.
По словам М. Соколова, контрактация объектов в агломерации в рамках ПКРТИ полностью завершена, освоение на данный момент составляет чуть более 30%. «Область в целом движется неплохими темпами, но с учетом близкого завершения строительного сезона требуется принять меры для активизации работы», – призвал глава Минтранса.
В рамках рабочей программы Министр посетил совместное предприятие Группы Синара и компании Siemens AG – завод «Уральские локомотивы». Предприятие занимается проектированием, производством, продажей и техническим обслуживанием подвижного состава нового поколения, отличающегося повышенной экономичностью, высокими потребительскими, эксплуатационными и экологическими свойствами. М. Соколов ознакомился с технологиями производства пассажирского подвижного состава, а также проехал небольшой участок железнодородной линии на заводе в роли машиниста электропоезда «Ласточка».
М. Соколов побывал и в Уральском государственном университете путей сообщения, где ознакомился с презентацией о развитии университета, посетил лабораторию «Управление человеческими ресурсами транспортного комплекса» и испытательный центр ВУЗа. В завершение глава Минтранса поучаствовал в торжественном открытии нового футбольного поля на территории университета и дал старт первому футбольному матчу между командами УрГУПС и Свердловской железной дороги (СвЖД).
В ходе торжественной церемонии глава Минтранса отметил значимость открытого объекта для жителей Екатеринбурга и области, а также для гостей региона. «Этот участок обеспечит необходимую связь районов, прилегающих к столице субъекта. Проект является ярким примером того, как развивается не только улично-дорожная сеть области, но и транспортная система всей страны», – сообщил он. Министр также отметил, что объект является одним из звеньев подготовки транспортной инфраструктуры к чемпионату мира по футболу 2018 года, а также частью приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», реализуемого под патронажем главы государства.
После церемонии открытия Министр вместе с губернатором и жителями Екатеринбурга и области проехали весь участок 2-го пускового комплекса на велосипедах.
Строительство II пускового комплекса автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга осуществлялось с 2014 года за счёт средств федерального и областного бюджетов. Конструкция дорожной одежды состоит из двухслойного покрытия – верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона, нижний – из горячего крупнозернистого пористого асфальтобетона. Категория участка – 1Б, число полос для движения – 6. На участке расположено 3 путепровода и 1 мост. Введённый объект позволит снять нагрузку с улично-дорожной сети центральной и срединной частей города Екатеринбурга. Полное завершение строительства ЕКАД (после ввода 3 пускового комплекса) позволит объединить в единый транспортный узел четыре автомобильные дороги федерального значения, связывающие Екатеринбург с Пермью, Тюменью, Челябинском, Курганом, а также три автомобильные дороги регионального значения. Это направит поток транзитного транспорта в обход областного центра, что улучшит экологическую обстановку, повысит скорость движения транспорта, уменьшит долю дорожной сети, работающей в режиме перегрузки, и будет способствовать снижению аварийности на автодорогах города Екатеринбурга.
В этот же день М. Соколов совместно с Е. Куйвашевым провели совещание по реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории Свердловской области. В совещании участвовали представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, структур, принимающих участие в проекте.
Глава Минтранса в своём выступлении напомнил, что общая длина дорог в регионе составляет более 30 тыс. км, из них федеральные трассы – 600 км, из которых в нормативном состоянии более 80%. Региональные дороги длиной 11 тыс. км соответствуют нормативам на 44%, местные (19 тыс. км) – на 42%. В Екатеринбургской агломерации, включённой в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ), в нормативном состоянии находится 68% федеральных, 15% региональных и 46% местных дорог. «Таким образом, как по стране в целом, так и по Екатеринбургской агломерации в частности, по улучшению нормативного состояния федеральных дорог мы движемся оптимальными темпами. Однако по региональным и местным дорогам, а также объектам улично-дорожной сети безусловно требуется работать максимально динамично», – подчеркнул Министр.
По словам М. Соколова, контрактация объектов в агломерации в рамках ПКРТИ полностью завершена, освоение на данный момент составляет чуть более 30%. «Область в целом движется неплохими темпами, но с учетом близкого завершения строительного сезона требуется принять меры для активизации работы», – призвал глава Минтранса.
В рамках рабочей программы Министр посетил совместное предприятие Группы Синара и компании Siemens AG – завод «Уральские локомотивы». Предприятие занимается проектированием, производством, продажей и техническим обслуживанием подвижного состава нового поколения, отличающегося повышенной экономичностью, высокими потребительскими, эксплуатационными и экологическими свойствами. М. Соколов ознакомился с технологиями производства пассажирского подвижного состава, а также проехал небольшой участок железнодородной линии на заводе в роли машиниста электропоезда «Ласточка».
М. Соколов побывал и в Уральском государственном университете путей сообщения, где ознакомился с презентацией о развитии университета, посетил лабораторию «Управление человеческими ресурсами транспортного комплекса» и испытательный центр ВУЗа. В завершение глава Минтранса поучаствовал в торжественном открытии нового футбольного поля на территории университета и дал старт первому футбольному матчу между командами УрГУПС и Свердловской железной дороги (СвЖД).
Источник: https://www.mintrans.ru