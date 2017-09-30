ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На заседании были рассмотрены итоги работы по вывозу пассажиров, купивших билеты авиакомпании «ВИМ – АВИА» за последние 3 дня. Так, с 27 сентября перевезено более 8 500 пассажиров. Вчера было выполнено 27 рейсов, из Турции вывезено 2 500 пассажиров, по другим направлениям - более 2 100 пассажиров. Всего - 4 615 пассажиров., то есть чуть больше, чем планировали.

До 1 октября, по предварительным прогнозам, количество вылетающих пассажиров в сутки будет сохраняться в пределах 2-2,5 тыс. человек, а начиная со 2 октября ожидается снижение потока вылетающих пассажиров.

«Я лично на связи со всеми руководителями и ключевыми специалистами авиакомпаний, аэропортов, туроператоров, топливных компаний и зарубежных авиационных властей и аэропортов, - сказал М. Соколов. - Все свои обещания и достигнутые договорённости они выполняют, за это всем спасибо и я продолжаю оставаться на прямой связи 24 часа в сутки».



По словам Министра, в целом ситуация в аэропортах, на курортах, в других городах, где находятся туристы, вылетевшие за рубеж компанией «ВИМ-АВИА», спокойная, туроператоры приступили к вывозу своих туристов.