ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По информации участников штаба, план полётов авиакомпании «ВИМ-АВИА» на 2 октября полностью выполнен, перевезено 1,8 тыс. пассажиров, в том числе 900 – из Турции. Всего за вчерашние сутки «ВИМ-АВИА» и другими российскими и иностранными авиакомпаниями перевезено более 5 тыс. человек, из них свыше 4,8 тыс. человек – международными рейсами.

На 3 октября авиакомпанией «ВИМ-АВИА» запланировано выполнение пяти рейсов в регионы РФ для окончательного вывоза туристов из за рубежа. Это рейсы из Антальи в Белгород, Волгоград, Нижневартовск и 2 рейса в Нижний Новгород.