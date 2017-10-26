ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает об утверждении паспорта болельщика, который будет применяться в период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России для идентификации зрителей турнира. Специально для этого мероприятия года был разработан новый дизайн паспорта.

"Для посещения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года зрителям необходимо будет оформить новый паспорт болельщика. Они смогут подать заявку и получить FAN ID после приобретения билетов на турнир", — заявил заместитель директора Департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрей Романков.

Впервые в истории турниров FIFA паспорт болельщика (FAN ID, персонифицированная карта зрителя) применялся во время Кубка Конфедераций FIFA 2017 года. Получить его могли зрители, которые приобрели билеты на матчи.

Паспорт болельщика — заламинированный бланк с персональными данными и фотографией зрителя. Он оформляется бесплатно и действует на все матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Вместе с билетом на матч он даёт право на бесплатный проезд в дополнительных поездах между городами-организаторами проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и в общественном транспорте городов-организаторов в дни матчей.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства паспорт болельщика даст право безвизового пребывания на территории России - за 10 до и после ЧМ - 2018.