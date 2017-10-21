ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На сегодняшний день турецкие компании инвестировали в Татарстан порядка $2 млрд. Об этом заявил глава Республики Татарстан Рустам Минниханов в ходе XV заседания межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Мероприятие прошло в Казани на площадке ГТРК «Корстон». Заседание провели председатель российской части межправкомиссии – министр энергетики РФ Александр Новак и председатель турецкой части – министр экономики Турции Нихат Зейбекджи.

Президент РТ поблагодарил Александра Новака и Нихата Зейбекджи за то, что местом проведения XV заседания межправительственной комиссии был выбран город Казань.

Рустам Минниханов подчеркнул, что Турция сегодня является одним из ведущих зарубежных партнёров Татарстана - общие инвестиции в республику составили порядка $2 млрд. В регионе успешно работают 10 турецких заводов: «Кастамону Энтегре», «Хаят Кимья», «Шишеджам» - «Тракья Гласс Рус», «Джошкуноз», «Тирсан Кардан» и многие другие. Среди других крупных турецких компаний Президент РТ отметил «Чукурова», «Гама» и «Полимекс».

«В текущем году намечен запуск комплекса компании "ТАИФ-НК" по глубокой переработке тяжёлых остатков, в строительстве которого в качестве генерального подрядчика принимает участие компания "Гемонт"», сообщил Рустам Минниханов.

По его словам, Татарстан активно взаимодействует с одной из крупнейших турецких промышленных зон «Гебзе», которая в ближайшее время должна стать оператором по развитию Свияжского мультимодального комплекса и особых экономических зон, расположенных в республике.

Кроме того, в Набережных Челнах возведён многофункциональный жилой и торгово-офисный комплекс «Санрайз Сити», который построен на средства турецкого инвестора «Хаят Холдинг». В перспективе - создание с компанией «Мир холдинг» промышленной тепличной сельскохозяйственной территории. В работе находятся ещё ряд совместных проектов.

«Сферы нашего сотрудничества с Турцией самые разнообразные. Это энергетический сегмент, нефтехимия, машиностроение и автомобилестроение, высокие технологии, здравоохранение, строительство, АПК, туризм и другие отрасли», - рассказал Президент РТ.