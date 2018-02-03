Минобрнауки России и "ПроеКТОриЯ" запускают цикл открытых уроков для школьников
03.02.2018, 17:13
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В продолжение Всероссийского открытого урока с Президентом России В.В. Путиным, который прошёл 1 сентября 2017 года и набрал около 10 миллионов просмотров, Минобрнауки России и "ПроеКТОриЯ" запускают новый цикл уроков по профессиональной навигации для старшеклассников.
Какие профессии будут самыми модными и востребованными завтра, а какие, наоборот, исчезнут с рынка труда?
За какими специалистами охотятся работодатели, а где за "место под солнцем" придётся конкурировать?
Какие отрасли активнее всего "притягивают" деньги?
Что нужно знать и уметь, чтобы сделать карьеру?
Об этом и о многом другом школьникам расскажут учёные, ректоры вузов, успешные бизнесмены и руководители компаний.
"Что ты знаешь о еде?" (агропромышленный комплекс)
"Дом, в котором хочется жить" (архитектура, строительство, урбанистика)
"Нереальная реальность" (цифровая экономика)
"Спасти жизнь человека" (здравоохранение)
Именно этим индустриям будет посвящён первый цикл уроков. Но на очереди - по заявкам ребят - и другие отрасли, в которых сегодня происходят революционные изменения.
Открытые уроки будут проходить прямо во время школьных занятий (в 10 утра по московскому времени) - к ним сможет подключиться любой класс в любой точке страны. А ребята из тех часовых поясов, где учебный день уже закончится, смогут принять участие в уроке на домашнем компьютере или планшете.
Прямая трансляция будет доступна для всех пользователей на портале "ПроеКТОриЯ", а также в группах в социальных сетях проекта. На этих же онлайн-площадках школьники смогут задать вопросы гостям, поучаствовать в голосованиях и конкурсах, пообщаться с некоторыми из экспертов, предложить свою идею профессионалам индустрий и бизнесменам и пройти образовательный тест. Информационным партнёром выступит социальная сеть "Одноклассники".
Модератором уроков станет знаменитый промышленный дизайнер, "специалист по будущему" В. Пирожков. Из его уникального Центра прототипирования высокой сложности "Кинетика" на базе Научно-исследовательского технологического университета МИСиС будет вестись трансляция первого цикла открытых уроков.
Стартует цикл 8 февраля в 10-00 (по московскому времени) уроком "Что ты знаешь о еде".
СПИКЕРЫ:
Кирилл Алифанов, начальник управления информационных технологий ГК "Русагро",
Дмитрий Лашин, председатель совета Директоров, совладелец "Долина овощей",
Елена Симбирских, кандидат сельскохозяйственных наук, профессор Кафедры химии Социально-педагогического института Мичуринского государственного аграрного университета.
Модератор - промышленный дизайнер Владимир Пирожков.
Какие профессии будут самыми модными и востребованными завтра, а какие, наоборот, исчезнут с рынка труда?
За какими специалистами охотятся работодатели, а где за "место под солнцем" придётся конкурировать?
Какие отрасли активнее всего "притягивают" деньги?
Что нужно знать и уметь, чтобы сделать карьеру?
Об этом и о многом другом школьникам расскажут учёные, ректоры вузов, успешные бизнесмены и руководители компаний.
"Что ты знаешь о еде?" (агропромышленный комплекс)
"Дом, в котором хочется жить" (архитектура, строительство, урбанистика)
"Нереальная реальность" (цифровая экономика)
"Спасти жизнь человека" (здравоохранение)
Именно этим индустриям будет посвящён первый цикл уроков. Но на очереди - по заявкам ребят - и другие отрасли, в которых сегодня происходят революционные изменения.
Открытые уроки будут проходить прямо во время школьных занятий (в 10 утра по московскому времени) - к ним сможет подключиться любой класс в любой точке страны. А ребята из тех часовых поясов, где учебный день уже закончится, смогут принять участие в уроке на домашнем компьютере или планшете.
Прямая трансляция будет доступна для всех пользователей на портале "ПроеКТОриЯ", а также в группах в социальных сетях проекта. На этих же онлайн-площадках школьники смогут задать вопросы гостям, поучаствовать в голосованиях и конкурсах, пообщаться с некоторыми из экспертов, предложить свою идею профессионалам индустрий и бизнесменам и пройти образовательный тест. Информационным партнёром выступит социальная сеть "Одноклассники".
Модератором уроков станет знаменитый промышленный дизайнер, "специалист по будущему" В. Пирожков. Из его уникального Центра прототипирования высокой сложности "Кинетика" на базе Научно-исследовательского технологического университета МИСиС будет вестись трансляция первого цикла открытых уроков.
Стартует цикл 8 февраля в 10-00 (по московскому времени) уроком "Что ты знаешь о еде".
СПИКЕРЫ:
Кирилл Алифанов, начальник управления информационных технологий ГК "Русагро",
Дмитрий Лашин, председатель совета Директоров, совладелец "Долина овощей",
Елена Симбирских, кандидат сельскохозяйственных наук, профессор Кафедры химии Социально-педагогического института Мичуринского государственного аграрного университета.
Модератор - промышленный дизайнер Владимир Пирожков.
Источник: Минобрнауки России