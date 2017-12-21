ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 19 декабря состоялась пресс-конференция, темой которой стала Стратегия развития производства промышленной продукции реабилитационной направленности до 2025 года.

В пресс-конференции приняли участие депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Гульназ Кадырова, председатель Фонда социального страхования Российской Федерации Андрей Кигим, начальник управления развития бюджетных платежей Федерального казначейства Российской Федерации Оксана Рудь и директор национальной ассоциации участников рынка ассистивных технологий «Аура-Тех» Иван Бирюков. Модератором выступила телеведущая Евгения Воскобойникова.

Цель Стратегии – создание в Российской Федерации современной реабилитационной индустрии, производящей высококачественную продукцию, необходимую для восстановления или компенсации нарушений здоровья, а также для обеспечения автономности, повышения качества жизни, социальной и других видов активности инвалидов, лиц с временными или постоянными ограничениями здоровья, пожилых людей, других маломобильных категорий граждан.

Разработкой Стратегии занимался Минпромторг России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, институтами развития, общественными организациями инвалидов, экспертным и научным сообществом. Стратегия затрагивает интересы 12 миллионов 314 тысяч человек – именно столько инвалидов проживает в России по данным Федеральной службы государственной статистики по состоянию на 1 января 2017.

«Несмотря на то, что Стратегия была подписана только месяц назад, в этом году мы уже приступили к её реализации. В бюджете на 2017-2019 годы на развитие реабилитационной индустрии предусмотрено 1,5 миллиарда рублей на два направления: во-первых, компенсации затрат на разработку продукции. Второе – компенсация расходов на организацию производства технических средств реабилитации», – сообщила Гульназ Кадырова.

Новым механизмом обеспечения людей с инвалидностью средствами реабилитации станет электронный сертификат, запуск которого запланирован уже в будущем году. Электронный сертификат позволит выбрать наиболее подходящее средство реабилитации согласно рекомендациям медико-социальной экспертизы и индивидуальной программе реабилитации, не используя собственные средства.

На пресс-конференции также состоялась презентация информационного портала «Витрина реабилитационной индустрии», призванного объединить производителей, разработчиков, госзаказчиков, руководителей социально значимых объектов и конечных потребителей продукции реабилитационной индустрии.

Помимо краткосрочных и долгосрочных мер по развитию отрасли, Стратегия включает в себя и чёткий перечень шагов и механизмов по обеспечению качества технических средств реабилитации.