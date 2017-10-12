ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Производство автомобилей в России по итогам 2017 года вырастет на 10%, а не на 7-8%, как ожидалось, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. На те же 10% вырастет и рынок, тогда как ранее глава Минпромторга говорил о 3-5-процентном росте.

"Мы в начале года предполагали выйти на гораздо более скромные результаты, но сейчас уже уверенно можно сказать, что минимум 10% – и рынка, и производства – в этом году роста мы увидим", – сказал Мантуров.