Минпромторг России представил секцию промышленности на выставке "Россия, устремленная в будущее"
13.11.2017, 21:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации совместно с Российским экспортным центром (PЭЦ) и ГК "Pocтex" представили на выставке "Россия, устремлённая в будущее" секцию промышленности, в рамках которой можно познакомиться c её ключевыми отраслями и экспортным потенциалом.
Пятнадцать тематических залов посвящены новейшим проектам в области космоса, IT-технологий, науки u образования, промышленности, транспорта, медицины, экологии, градостроительства. Выставка содержит интерактивные материалы, которые будут интересны для посетителей всех возрастов.
Для современной молодёжи Минпромторг России представил интерактивный стенд "Открытый бюджет для молодёжи". Это аналог общедоступного портала young.minpromtorg.gov.ru, на котором представлена история и достижения российской промышленности, биографии успешных руководителей российских предприятий, карта промышленного потенциала страны и информация о кадровом резерве.
Отдельный подраздел посвящён теме выбора будущей профессии. Здесь будущие выпускники школ могут пройти тест, разработанный Центром тестирования и развития "Гуманитарные технологии" МГУ им.
М.В. Ломоносова, который поможет узнать свои профессиональные интересы и выбрать свою будущую профессию или место работы.
Абитуриенты и студенты могут узнать, какие специальности будут наиболее востребованы в ближайшей перспективе. А те, кто уже готовится начать профессиональную деятельность, могут познакомиться со списком вакансий в разных городах и оставить своё резюме.
Myльтимeдийнaя выставка "Россия, устремлённая в будущее" будет работать с 5 по 22 ноября 2017г. в Центральном выставочном зале "Maнeж".
Пятнадцать тематических залов посвящены новейшим проектам в области космоса, IT-технологий, науки u образования, промышленности, транспорта, медицины, экологии, градостроительства. Выставка содержит интерактивные материалы, которые будут интересны для посетителей всех возрастов.
Для современной молодёжи Минпромторг России представил интерактивный стенд "Открытый бюджет для молодёжи". Это аналог общедоступного портала young.minpromtorg.gov.ru, на котором представлена история и достижения российской промышленности, биографии успешных руководителей российских предприятий, карта промышленного потенциала страны и информация о кадровом резерве.
Отдельный подраздел посвящён теме выбора будущей профессии. Здесь будущие выпускники школ могут пройти тест, разработанный Центром тестирования и развития "Гуманитарные технологии" МГУ им.
М.В. Ломоносова, который поможет узнать свои профессиональные интересы и выбрать свою будущую профессию или место работы.
Абитуриенты и студенты могут узнать, какие специальности будут наиболее востребованы в ближайшей перспективе. А те, кто уже готовится начать профессиональную деятельность, могут познакомиться со списком вакансий в разных городах и оставить своё резюме.
Myльтимeдийнaя выставка "Россия, устремлённая в будущее" будет работать с 5 по 22 ноября 2017г. в Центральном выставочном зале "Maнeж".
Источник: Минпромторг