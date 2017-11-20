Минпромторг России предлагает поддержать территории традиционного бытования народных промыслов
20.11.2017, 23:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума в Российском этнографическом музее под руководством заместителя Министра культуры Российской Федерации Олега Рыжкова состоялось открытое заседание Научно-экспертного совета при Минкультуры России и общественное обсуждение проекта "Наследие плюс. Возрождение исторических усадеб как драйвер социально-экономического развития регионов". В мероприятии приняли участие заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Гульназ Кадырова, директор "National Trust" Саймон Мюррей, баронесса Элен де Людингаузен Строганова, президент Фонда Палладио Говард Бёрнс, почётный директор Общества французского наследия Мари-Соль де Ла Тур д’Овернь, Председатель Совета Ассоциации Владельцев Исторических Усадеб Михаил Лермонтов.
Обсуждались вопросы возрождения русских усадеб, а также выработки комплексного подхода по сохранению и развитию народных художественных промыслов с местами их традиционного бытования.
В проекте плана мероприятий ("дорожной карты") по развитию народных художественных промыслов и ремёсел Минпромторгом России включены меры поддержки населённых пунктов с численностью не более 100 тыс. человек из числа мест традиционного бытования НХП с присвоением статуса "территорий сохранения и развития традиций и укладов бытования" (ТЕТРА) по аналогии с механизмом инициализации и поддержки моногородов, что позволит поддержать их на государственном уровне, создать эффективный механизм, позволяющий раскрыть потенциал уникальных территорий нашей страны, – сообщила Гульназ Кадырова.
Обсуждались вопросы возрождения русских усадеб, а также выработки комплексного подхода по сохранению и развитию народных художественных промыслов с местами их традиционного бытования.
В проекте плана мероприятий ("дорожной карты") по развитию народных художественных промыслов и ремёсел Минпромторгом России включены меры поддержки населённых пунктов с численностью не более 100 тыс. человек из числа мест традиционного бытования НХП с присвоением статуса "территорий сохранения и развития традиций и укладов бытования" (ТЕТРА) по аналогии с механизмом инициализации и поддержки моногородов, что позволит поддержать их на государственном уровне, создать эффективный механизм, позволяющий раскрыть потенциал уникальных территорий нашей страны, – сообщила Гульназ Кадырова.
Источник: Минпромторг