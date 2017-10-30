Минпромторг России расширяет действие программы льготного лизинга автотранспортных средств
30.10.2017, 18:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Начиная с 25 октября в рамках реализуемой программы льготного лизинга автотранспортных средств появляется возможность приобрести не только коммерческую технику, но и легковые автомобили. Теперь взять легковой автомобиль в лизинг на льготных условиях может любое физическое, юридическое лицо и индивидуальные предприниматели.
Напомним, программа льготного лизинга автотранспортных средств действует с 1 января 2017 года и подразумевает предоставление скидки 10% от стоимости транспортного средства-предмета лизинга, но не более 500 тыс. руб. на одну единицу техники.
Кроме того, со второго полугодия 2017 года действуют дополнительные скидки для отдельных категорий лизингополучателей по программам "Своё дело", "Российский Фермер" "Российский тягач". Так, для субъектов малого и среднего предпринимательства, сельхозтоваропроизводителей и покупателей магистральных седельных тягачей российского производства скидка составит 12,5% от стоимости транспортного средства-предмета лизинга, но не более 625 тыс. руб. на одну единицу техники.
Действие программ распространяется на переданные до 1 декабря 2017 года по договору финансовой аренды транспортные средства, произведённые не ранее 1 декабря 2016 года и не находившиеся ранее на регистрационном учёте в соответствии с законодательством РФ. Необходимо, чтобы договор был заключён на срок не менее 1 года и авансовый платёж по нему составил не менее 10% от первоначальной стоимости автомобиля.
Чтобы воспользоваться программой льготного лизинга, клиенту нужно выбрать автомобиль в салоне дилера. После этого машина приобретается лизинговой компанией и передаётся клиенту в пользование. Ежемесячными платежами клиент выплачивает разницу между ценой приобретения автомобиля (с учётом корпоративной скидки лизинговой компании) и остаточной стоимостью на момент окончания лизингового договора. По окончании срока договора клиент возвращает автомобиль в лизинговую компанию или выкупает по остаточной стоимости, зафиксированной в договоре.
Государственные программы "Своё дело", "Российский Фермер" теперь распространены и на легковые автомобили. Это значит, что при оформлении договора льготного лизинга легкового автомобиля стоимостью 1 млн рублей субъектам малого и среднего предпринимательства и сельхозтоваропроизводителям лизинговая организация предоставит единовременную скидку в размере 125 тыс. рублей, отметил заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Александр Морозов
В программах принимают участие 61 российская лизинговая организация, полный перечень которых размещён на сайте Минпромторга России.
Напомним, программа льготного лизинга автотранспортных средств действует с 1 января 2017 года и подразумевает предоставление скидки 10% от стоимости транспортного средства-предмета лизинга, но не более 500 тыс. руб. на одну единицу техники.
Кроме того, со второго полугодия 2017 года действуют дополнительные скидки для отдельных категорий лизингополучателей по программам "Своё дело", "Российский Фермер" "Российский тягач". Так, для субъектов малого и среднего предпринимательства, сельхозтоваропроизводителей и покупателей магистральных седельных тягачей российского производства скидка составит 12,5% от стоимости транспортного средства-предмета лизинга, но не более 625 тыс. руб. на одну единицу техники.
Действие программ распространяется на переданные до 1 декабря 2017 года по договору финансовой аренды транспортные средства, произведённые не ранее 1 декабря 2016 года и не находившиеся ранее на регистрационном учёте в соответствии с законодательством РФ. Необходимо, чтобы договор был заключён на срок не менее 1 года и авансовый платёж по нему составил не менее 10% от первоначальной стоимости автомобиля.
Чтобы воспользоваться программой льготного лизинга, клиенту нужно выбрать автомобиль в салоне дилера. После этого машина приобретается лизинговой компанией и передаётся клиенту в пользование. Ежемесячными платежами клиент выплачивает разницу между ценой приобретения автомобиля (с учётом корпоративной скидки лизинговой компании) и остаточной стоимостью на момент окончания лизингового договора. По окончании срока договора клиент возвращает автомобиль в лизинговую компанию или выкупает по остаточной стоимости, зафиксированной в договоре.
Государственные программы "Своё дело", "Российский Фермер" теперь распространены и на легковые автомобили. Это значит, что при оформлении договора льготного лизинга легкового автомобиля стоимостью 1 млн рублей субъектам малого и среднего предпринимательства и сельхозтоваропроизводителям лизинговая организация предоставит единовременную скидку в размере 125 тыс. рублей, отметил заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Александр Морозов
В программах принимают участие 61 российская лизинговая организация, полный перечень которых размещён на сайте Минпромторга России.
Источник: Минпромторг