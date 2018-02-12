Минпромторг формирует портфель ведомственных проектов для перехода промышленности на НДТ
12.02.2018, 14:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков выступил в ходе Экологического форума в рамках традиционной Недели российского бизнеса, проводимой Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).
В пленарном заседании форума приняли участие спецпредставитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, президент РСПП Александр Шохин, представители Государственной Думы, федеральных органов исполнительной власти и бизнеса. Основной темой мероприятия стало подведение итогов Года экологии и вопросы дальнейшего совершенствования государственного регулирования в области охраны окружающей среды.
Одним из важных пунктов плана мероприятий к году экологии являлось создание справочников по наилучшим доступным технологиям (НДТ). Василий Осьмаковнапомнил, что за последние три года был разработан их полный перечень - 51 справочник НДТ, в том числе 28 справочников - в 2017 году.
На их базе ведётся разработка перечня основного технологического оборудования для НДТ. Первый такой перечень по справочникам, утверждённым в 2015 году, был принят в прошлом году. По второй очереди справочников соответствующий проект распоряжения Правительства находится на финальной стадии согласования. В текушем году мы планируем полностью завершить всю работу, связанную с подготовкой соответствующих нормативно-правовых актов, - сказал замглавы Минпромторга России.
Он отметил, что для решения данных задач была создана необходимая инфраструктура. Так, с целью разработки справочников НДТ и содействия промышленности в переходе на наилучшие доступные технологии был создан Центр экологической промышленной политики, осуществляющий функции Бюро НДТ. Роль данного центра будет возрастать по мере дальнейшего расширения задач, связанных с экологической повесткой.
Василий Осьмаков рассказал также о формировании ведомственного портфеля проектов по приоритетному направлению "Экология в промышленности". Одним из первых проектов, утверждённых координационным органом проектной деятельности министерства, стал "Переход промышленных предприятий на принципы НДТ". Кроме того, в настоящее время сформирован паспорт проекта по развитию производства соответствующего промышленного оборудования.
Мы предварительно оцениваем потребность в инвестициях на разработку данного оборудования примерно в 45 млрд рублей по уже утверждённым перечням продукции. Реализация ведомственного проекта будет способствовать созданию собственной базы отечественных поставщиков продукции для перехода на принципы НДТ и позволит существенно снизить импортозависимость в отраслях тяжёлого и энергетического машиностроения. Первые проекты в этом направлении уже поддержаны по программам Фонда развития промышленности, субсидирования НИОКР и производства пилотных партий промышленной продукции, - подчеркнул Василий Осьмаков.
В пленарном заседании форума приняли участие спецпредставитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, президент РСПП Александр Шохин, представители Государственной Думы, федеральных органов исполнительной власти и бизнеса. Основной темой мероприятия стало подведение итогов Года экологии и вопросы дальнейшего совершенствования государственного регулирования в области охраны окружающей среды.
Одним из важных пунктов плана мероприятий к году экологии являлось создание справочников по наилучшим доступным технологиям (НДТ). Василий Осьмаковнапомнил, что за последние три года был разработан их полный перечень - 51 справочник НДТ, в том числе 28 справочников - в 2017 году.
На их базе ведётся разработка перечня основного технологического оборудования для НДТ. Первый такой перечень по справочникам, утверждённым в 2015 году, был принят в прошлом году. По второй очереди справочников соответствующий проект распоряжения Правительства находится на финальной стадии согласования. В текушем году мы планируем полностью завершить всю работу, связанную с подготовкой соответствующих нормативно-правовых актов, - сказал замглавы Минпромторга России.
Он отметил, что для решения данных задач была создана необходимая инфраструктура. Так, с целью разработки справочников НДТ и содействия промышленности в переходе на наилучшие доступные технологии был создан Центр экологической промышленной политики, осуществляющий функции Бюро НДТ. Роль данного центра будет возрастать по мере дальнейшего расширения задач, связанных с экологической повесткой.
Василий Осьмаков рассказал также о формировании ведомственного портфеля проектов по приоритетному направлению "Экология в промышленности". Одним из первых проектов, утверждённых координационным органом проектной деятельности министерства, стал "Переход промышленных предприятий на принципы НДТ". Кроме того, в настоящее время сформирован паспорт проекта по развитию производства соответствующего промышленного оборудования.
Мы предварительно оцениваем потребность в инвестициях на разработку данного оборудования примерно в 45 млрд рублей по уже утверждённым перечням продукции. Реализация ведомственного проекта будет способствовать созданию собственной базы отечественных поставщиков продукции для перехода на принципы НДТ и позволит существенно снизить импортозависимость в отраслях тяжёлого и энергетического машиностроения. Первые проекты в этом направлении уже поддержаны по программам Фонда развития промышленности, субсидирования НИОКР и производства пилотных партий промышленной продукции, - подчеркнул Василий Осьмаков.
Источник: Минпромторг