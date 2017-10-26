ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Минпромторг опубликовал проект изменений в постановление правительства об утильсборе в отношении колёсных транспортных средств (шасси) и прицепов, которые могут вступить в силу с 2018 года. Согласно документу, максимально повышается сбор по новым седельным тягачам. Для таких грузовиков массой 12-20 тонн он может вырасти на 40%, до 510 тыс. руб., массой 20-50 тонн – также на 40%, до 1,01 млн рублей. Рост сбора на самосвалы составит 20%, до 862,5 тыс. руб., на автобетоносмесители – 20%, до 891 тыс. руб. Средняя индексация сбора в грузовом сегменте достигнет 17%, по остальным видам техники – около 15%, говорится в пояснительной записке.

Утилизационный сбор традиционно считается барьером, защищающим автопром России от зарубежных конкурентов, и его индексация связана в первую очередь с тем, что по условиям вступления РФ в ВТО с каждым годом импортные пошлины снижаются и рост утильсбора нужен для сохранения таможенного барьера. Особый подход к новой индексации сбора в грузовом сегменте обусловлен высокой вариативностью техники, сообщается в пояснительной записке Минпромторга: "Отличия прослеживаются по конструктивным особенностям, технологии утилизации, а также по динамике импорта". В записке приводится в пример рост импорта седельных тягачей за январь-август на 310% по новой технике и на 788% – по подержанной. Поэтому индексация утильсбора на эти категории наибольшая.

В автопроме поддерживают борьбу с подержанной техникой и повышение для нее утильсбора, но считают, что по новой технике индексация завышена. Источники в иностранных компаниях прямо называют идеи Минпромторга отчаянной попыткой КАМАЗа удержать долю рынка. В то же время участники отрасли отмечают, что есть и положительный момент: рост импорта говорит об оживлении деловой активности.

Повышение утильсбора не окажет значительного негативного влияния – оно приведёт к удорожанию техники примерно на 1%, считают эксперты. В то же время, по их мнению, вместе с ростом утильсбора целесообразно было бы, с одной стороны, повысить сбор на подержанную технику, а с другой – улучшить условия программ господдержки, стимулирующих покупку новой российской техники.