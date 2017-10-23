ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров не видит нового инвестрежима для автопрома в России без специальных инвестиционных контрактов (СПИКов).

"Если бы принято было решение (о новом режиме), мы бы точно первые узнали бы. Пока ещё стратегия не принята, но она находится на финальной стадии", - заявил он, отметив, что у его ведомства нет "по большому счёту" расхождений с Минэкономразвития.

"Это больше вещи, связанные с определёнными моментами, с тем, как специнвестконтракты на будущий период реализации стратегии будут подписываться с потенциальными инвесторами, кто уже работает на российском рынке. Это, в первую очередь, крупные производители автомобилей, это в том числе и агрегатчики и производители автокомпонентов", - продолжил Мантуров.

По его словам, основная дилемма заключается в том, что либо будут единые условия для всех потенциальных участников, либо будет индивидуальный подход к каждому.