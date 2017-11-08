ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Минпромторг поддержал инициативу автопроизводителей продлить действие нулевой импортной пошлины на электромобили на год и направил соответствующее обращение в Минэкономразвития, рассказал источник в Минпромторге. С 1 сентября 2017 года в странах ЕАЭС перестали действовать пониженные ставки на ввоз автомобилей с электродвигателями, для легкового транспорта ставка пошлины выросла с 0% до 17%.

В Минэкономразвития сказали, что получили от Минпромторга соответствующее обращение, которое в настоящий момент прорабатывается. "Постараемся до конца года рассмотреть (инициативу о продлении нулевой ввозной пошлины на электромобили) на заседании рабочей группы подкомиссии", - сказал представитель министерства.

На вопрос о том, поддерживают ли в МЭР эту инициативу, представитель министерства отметил, что "позиция Минэкономразвития будет сформирована в рамках заседания подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию".

Пониженные ставки ввозных таможенных пошлин автомобилей с электродвигателями были установлены решением совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 11 июля 2016 года, они действовали до 31 августа 2017 года. С 1 сентября ставки вернулись на прежний уровень: 17% для легковых машин, 15% – для грузовых до пяти тонн.