Минпромторг подвел итоги первого года реализации программы поддержки производителей пищевого оборудования
18.01.2018, 21:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2017 году машиностроительным предприятиям предоставлены субсидии на возмещение затрат, связанных с производством и реализацией оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, в рамках постановления Правительства Российской Федерации № 547.
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации выплачены субсидии общим объёмом 500 млн рублей, в том числе таким отечественным предприятиям, выпускающим машины и оборудование для пищевой и перерабатывающей промышленности, как: АО "Мельинвест", ООО "Ромакс", ООО "Протемол", ООО "Воронежсельмаш", АО "Агропромтехника", ЗАО "Совокрим", ООО "СиСорт", АО "ШМЗ", ЗАО "Кропоткинский завод монтажных и специальных строительных приспособлений", ЗАО "Единство", ООО "Торгмаш", ООО "Смарт Грэйд", АО "Орелхолодмаш", ООО "Интеграл плюс", ЗАО "Таурас-Феникс", АО "ВНИИКП", ООО "ЗММ", АО "Омское производственное объединение "Иртыш", ООО "Корпорация "Севкавэлеваторспецстрой", ООО "Фригогласс Евразия", АО "Завод Молмаш".
Благодаря эффективной работе программы производители увеличили инвестиции в производство, подняли качество производимой продукции, создали новые рабочие места.
В рамках данной меры государственной поддержки производителями реализовано оборудование общей стоимостью свыше 3 млрд рублей.
В соответствии с утверждёнными Правительством Российской Федерации Правилами предоставления субсидии любой российский производитель пищевого оборудования вправе претендовать на получение соответствующих субсидий при предоставлении потребителям дисконта в размере не менее 15% на машины и оборудование.
Программа продолжит действие в 2018 году по договорам купли-продажи, заключённым как в 2018 году, так и во втором полугодии 2017 года, и будет распространена на широкий номенклатурный ряд продукции, включающий более 500 наименований машин и оборудования для всех отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе оборудование для животноводства.
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации выплачены субсидии общим объёмом 500 млн рублей, в том числе таким отечественным предприятиям, выпускающим машины и оборудование для пищевой и перерабатывающей промышленности, как: АО "Мельинвест", ООО "Ромакс", ООО "Протемол", ООО "Воронежсельмаш", АО "Агропромтехника", ЗАО "Совокрим", ООО "СиСорт", АО "ШМЗ", ЗАО "Кропоткинский завод монтажных и специальных строительных приспособлений", ЗАО "Единство", ООО "Торгмаш", ООО "Смарт Грэйд", АО "Орелхолодмаш", ООО "Интеграл плюс", ЗАО "Таурас-Феникс", АО "ВНИИКП", ООО "ЗММ", АО "Омское производственное объединение "Иртыш", ООО "Корпорация "Севкавэлеваторспецстрой", ООО "Фригогласс Евразия", АО "Завод Молмаш".
Благодаря эффективной работе программы производители увеличили инвестиции в производство, подняли качество производимой продукции, создали новые рабочие места.
В рамках данной меры государственной поддержки производителями реализовано оборудование общей стоимостью свыше 3 млрд рублей.
В соответствии с утверждёнными Правительством Российской Федерации Правилами предоставления субсидии любой российский производитель пищевого оборудования вправе претендовать на получение соответствующих субсидий при предоставлении потребителям дисконта в размере не менее 15% на машины и оборудование.
Программа продолжит действие в 2018 году по договорам купли-продажи, заключённым как в 2018 году, так и во втором полугодии 2017 года, и будет распространена на широкий номенклатурный ряд продукции, включающий более 500 наименований машин и оборудования для всех отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе оборудование для животноводства.
Источник: Минпромторг