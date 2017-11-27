ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Минпромторг практически закончил подготовку новой «Стратегии развития российской автомобильной промышленности» и внесёт её на рассмотрение правительства в конце этого или начале следующего года. В ней меняются приоритеты, ставка делается на передовые технологии.

Большое внимание в Стратегии уделяется повышению безопасности и новым технологиям, заявил заместитель министра промышленности Андрей Морозов в ходе саммита Contected Car, который прошел в Москве. По его словам, НТИ "Автонет" (ассоциация, объединяющая игроков рынка автономного, подключенного и электрического транспорта) стала площадкой для формирования и запуска проектов, на которые государство будет опираться при разработке новых отраслевых мер поддержки. Как итог, российский автопром получит новое лицо.

"На дорогах РФ в ДТП каждый год погибает количество людей, сравнимое с населением небольшого города. Безопасность – это та первоочередная задача, которая стоит перед НТИ "Автонет"", – заявил Александр Морозов.

Как стало известно, Минпромторг сейчас готовит предложения по внесению в техрегламент Таможенного Союза ряда систем, входящих в комплекс ADAS (Advanced driver assistance systems, продвинутые системы помощи водителю). В ADAS входят, к примеру, активный круиз-контроль, автоматическое переключение света с дальнего на ближний, система экстренного автоматического торможения перед препятствием или пешеходом. Чиновники уже подготовили предложения для господдержки инновационных технологий.

Также замминистра напомнил, что в 2018 - 2019 годах заканчиваются действующие соглашения с иностранными автопроизводителями о промсборке. И теперь компаниям совместно с властями нужно будет разработать инновационные решения, которые можно будет экспортировать.