07.04.2018, 16:20
Минпромторг выступит организатором национальной экспозиции на первой международной импортной выставке в Китае
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации выступит организатором национальной российской экспозиции на I Китайской международной импортной выставке "China International Import Expo", которая пройдёт с 5 по 10 ноября 2018 года в г. Шанхае (Китай). Мероприятие охватит свыше 240 тыс. кв. м и будет включать региональные павильоны торговли и инвестиций, а также зону корпоративных и бизнес-экспозиций. Выставка станет эффективной площадкой для привлечения потенциальных покупателей российской продукции и услуг.
Российский экспортный центр организует экспозицию российских компаний в рамках "China International Import Expo" в следующих отраслевых павильонах:
Пищевая и сельскохозяйственная продукция.
Медицинское оборудование и товары здравоохранения.
Потребительские товары и аксессуары.
Высокотехнологичное оборудование.
Услуги.
B2B-встречи с потенциальными китайскими партнёрами и покупателями, презентации, семинары и круглые столы, которые позволят участникам получить широкое представление о тенденциях и потребностях китайского рынка, а также откроют дополнительные возможности для развития деловых связей с компаниями не только Китая, но и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Выставка "China International Import Expo" включена в перечень мероприятий, расходы на участие в котором частично компенсируются со стороны государства.
В частности, РЭЦ покрывает финансовые затраты по аренде выставочной площади, монтажу выставочного стенда и организации доставки продукции в размере не более 80% для компаний МСП, и в размере не более 50% - для остальных организаций.
Помимо этого, РЭЦ оплачивает затраты на аренду помещений, необходимых для проведения деловой программы, организацию B2B-встреч, услуги переводчиков, печатные материалы.
Российский экспортный центр организует экспозицию российских компаний в рамках "China International Import Expo" в следующих отраслевых павильонах:
Пищевая и сельскохозяйственная продукция.
Медицинское оборудование и товары здравоохранения.
Потребительские товары и аксессуары.
Высокотехнологичное оборудование.
Услуги.
B2B-встречи с потенциальными китайскими партнёрами и покупателями, презентации, семинары и круглые столы, которые позволят участникам получить широкое представление о тенденциях и потребностях китайского рынка, а также откроют дополнительные возможности для развития деловых связей с компаниями не только Китая, но и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Выставка "China International Import Expo" включена в перечень мероприятий, расходы на участие в котором частично компенсируются со стороны государства.
В частности, РЭЦ покрывает финансовые затраты по аренде выставочной площади, монтажу выставочного стенда и организации доставки продукции в размере не более 80% для компаний МСП, и в размере не более 50% - для остальных организаций.
Помимо этого, РЭЦ оплачивает затраты на аренду помещений, необходимых для проведения деловой программы, организацию B2B-встреч, услуги переводчиков, печатные материалы.
Источник: Минпромторг