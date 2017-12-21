ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министерство сельского хозяйства России планирует увеличить за 7-10 лет объём экспорта сельхозпродукции в денежном выражении в два раза, заявил глава ведомства Александр Ткачёв.

По его словам, в этом году объём экспорта будет 20 млрд долларов. "Задачу мы ставим перед собой в течение 7-10 лет удвоить эти цифры. Это возможно", — сказал он, добавив, что объём экспорта в 2017 году является рекордным.

Ранее Ткачёв сообщил, что экспорт сельхозпродукции из России в ближайшие пять лет возрастёт с $17 до $21 млрд.