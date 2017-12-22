Минсельхоз РФ постарается в 2018 году выделить регионам средства на мелиорацию
22.12.2017, 18:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в следующем году постарается выделить ряду регионов дополнительные средства на мелиорацию. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Александр Ткачёв в ходе работы дискуссионной площадки "Аграрная сверхдержава", проходящей в рамках XVII Съезда "Единой России".
"Мелиорация – вопрос серьёзный, требующий значимых вложений. Поэтому Министерство сельского хозяйства постарается в следующем году направить в ряд регионов направить дополнительные средства на мелиорацию", - заявил Ткачёв.
Он отметил, что климат в субъектах РФ сильно разниться. "Страна у нас большая и некоторым средства дополнительные на мелиорацию особо необходимы", - подчеркнул министр.
XVII Съезд "Единой России" проходит 22-23 декабря в Москве. В первый день Съезда организована выставка партийных проектов и работа семи дискуссионных площадок, по итогам которых состоится заседание Комиссии по контролю за реализацией Предвыборной Программы Партии.
В повестке Съезда - плановая ротация Генерального совета "Единой России" и его Президиума, а также переформатирование работы партийных проектов и утверждение основной модели предварительного внутрипартийного голосования.
"Мелиорация – вопрос серьёзный, требующий значимых вложений. Поэтому Министерство сельского хозяйства постарается в следующем году направить в ряд регионов направить дополнительные средства на мелиорацию", - заявил Ткачёв.
Он отметил, что климат в субъектах РФ сильно разниться. "Страна у нас большая и некоторым средства дополнительные на мелиорацию особо необходимы", - подчеркнул министр.
XVII Съезд "Единой России" проходит 22-23 декабря в Москве. В первый день Съезда организована выставка партийных проектов и работа семи дискуссионных площадок, по итогам которых состоится заседание Комиссии по контролю за реализацией Предвыборной Программы Партии.
В повестке Съезда - плановая ротация Генерального совета "Единой России" и его Президиума, а также переформатирование работы партийных проектов и утверждение основной модели предварительного внутрипартийного голосования.
Источник: Единая Россия