ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Россия к 2025 году может увеличить экспорт продукции АПК до $30 млрд в год, заявил первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов на деловом завтраке в ходе Международного инвестиционного форума в Сочи. «Задача, обозначенная руководством страны — выйти в 2025 году на $30 млрд объема экспорта сельской продукции — это вполне реальная цифра. Мы уверены, может быть даже и больше», — приводит слова Хатуова пресс-служба министерства.

В 2017 году экспорт продукции АПК вырос на 21,5% до $20,3 млрд, сообщила ранее на этой неделе ФТС. Как отметил Хатуов, такой объем в 16 раз превышает уровень 2000 года ($1,3 млрд). «Это достаточно серьезная динамика, у нас есть полная уверенность, что поставки зерновых будут наращиваться», — сказал Хатуов. Также первый замминистра обратил внимание на активный рост экспорта и по ряду других позиций. Так, поставки сахара по итогам прошлого года выросли в шесть раз, мяса птицы — на 43%, свинины — на 51%, яиц — на 75%, огурцов — на 21%, винограда — на 83%, шоколада — на 15%, мороженого — на 12%. Вывоз кондитерской продукции достиг $1 млрд. «Речь идет также и о поставках молочной продукции за рубеж. Хотелось бы обратить внимание на стратегию развития регионов Нечерноземья, мы сейчас готовим программу, будем возрождать славу российского льна», — продолжил чиновник. Кроме того, увеличить присутствие на мировом рынке Россия может и за счет органических овощей.

Хатуов поставил перед регионами задачу определить свою стратегию поддержки продовольственного экспорта, исходя из географического положения и специализации. «Каждый регион России может стать экспортером своей уникальной продукции, которую с гордостью представит на внешнем рынке», — отметил Хатуов. Такими продуктами, в частности, могут стать вологодское масло, адыгейский сыр, байкальский омуль, тульский пряник, башкирский мед. По словам первого замминистра, эти продукты при правильном позиционировании смогут сформировать премиальное предложение на внешних рынках, особенно на тех, где потребители воспринимают Россию как страну натуральной и экологически чистой продукции.

Сейчас более трети экспорта продовольственных товаров приходится на зерно — по данным ФТС, его доля в прошлом году составила 37% стоимости внешних продаж продукции АПК. В том числе вывоз пшеницы и меслина в течение календарного года увеличился на 37,4% до $5,8 млрд. Одновременно с ростом продовольственного экспорта увеличился и импорт. Стоимостной объем поставок продовольственных товаров в прошлом году ФТС оценила в $28,8 млрд, что на 15% или на $3,8 млрд больше, чем в 2016-м. В 2016-м объем российского экспорта продовольствия составил $17,1 млрд, импорта — $25 млрд.