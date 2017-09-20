ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На 19 сентября, по данным региональных органов АПК, валовой сбор тепличных овощей в целом по стране составляет 579,2 тыс. тонн, что на 22,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2016 году – 471,1 тыс. тонн).



Всего по стране собрано 395,6 тыс. тонн огурцов (в 2016 году –332,8 тыс. тонн) и 174,3 тыс. тонн томатов (в 2016 году – 125,3 тыс. тонн). Урожай прочих овощных культур составляет 9,3 тыс. тонн (2016 г. – 13,6 тыс. тонн).