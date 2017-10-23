ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По оперативной информации органов управления АПК субъектов Российской Федерации, с 1 января по 23 октября 2017 г. сельхозтоваропроизводители приобрели 2797,9 тыс. тонн в действующем веществе (далее - д. в.) минеральных удобрений, что на 266,3 тыс. тонн д. в. больше, чем на соответствующую дату прошлого года (в 2016 году - 2531,6 тыс. тонн д. в.).

Накопленные ресурсы минеральных удобрений (с учётом остатков 2016 года) составляют 3079,5 тыс. тонн д. в., что на 316,3 тыс. тонн д. в. больше, чем годом ранее (в 2016 году - 2763,2 тыс. тонн д. в.).

По состоянию на 23 октября 2017 г. средняя цена наиболее потребляемых форм минеральных удобрений с учётом НДС, тары, транспортных и дистрибьюторских затрат в сравнении с аналогичной датой 2016 года составляет: на аммиачную селитру - 13662 руб./т. (-2%), карбамид - 17999 руб./т. (-5%), калий хлористый - 14624 руб./т (-5%), азофоску - 19904 руб./т. (-9%), аммофос - 27564 руб./т. (-7%).

По состоянию на 23 октября 2017 г. информации о проблемах, связанных с приобретением или необоснованным ростом цен на минеральные удобрения, в Минсельхоз России не поступало.