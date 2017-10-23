Минсельхоз России: на 23 октября приобретение минеральных удобрений выросло на 10,5%
Накопленные ресурсы минеральных удобрений (с учётом остатков 2016 года) составляют 3079,5 тыс. тонн д. в., что на 316,3 тыс. тонн д. в. больше, чем годом ранее (в 2016 году - 2763,2 тыс. тонн д. в.).
По состоянию на 23 октября 2017 г. средняя цена наиболее потребляемых форм минеральных удобрений с учётом НДС, тары, транспортных и дистрибьюторских затрат в сравнении с аналогичной датой 2016 года составляет: на аммиачную селитру - 13662 руб./т. (-2%), карбамид - 17999 руб./т. (-5%), калий хлористый - 14624 руб./т (-5%), азофоску - 19904 руб./т. (-9%), аммофос - 27564 руб./т. (-7%).
По состоянию на 23 октября 2017 г. информации о проблемах, связанных с приобретением или необоснованным ростом цен на минеральные удобрения, в Минсельхоз России не поступало.