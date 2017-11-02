ОРЕАНДА-НОВОСТИ. К 2035 году объём российского продовольственного экспорта может достичь $150 млрд, говорится в сообщении Минсельхоза о подготовке к выставке "Россия, устремлённая в будущее". Таким образом, в ближайшие 19 лет объём поставок должен увеличиться почти в девять раз.



"К 2035 году Россия может стать глобальным поставщиком продовольствия в мире, обеспечив собственное население качественным продовольствием и накормив за счёт продовольственного экспорта более 250 млн человек", - сообщает пресс-служба аграрного ведомства. По оценке министерства, у России есть "все необходимые заделы" для обеспечения роста производства и экспорта конкурентоспособной продукции. "По каждому из приоритетных сегментов инновационного развития (умное сельское хозяйство, новые источники сырья, доступная органика, персонализированное питание, современная селекция) наша страна будет занимать 7-10% от мирового рынка", - подсчитало агроведомство.

По данным ФТС, в 2016 году общий российский экспорт продовольственных товаров и сельхозсырья вырос до $17 млрд с $16,1 млрд в 2015-м. В текущем году этот объём может достичь $20 млрд, рассказывал в начале октября в ходе выставки "Золотая осень" глава Минсельхоза Александр Ткачёв. За первые шесть месяцев 2017 года поставки за рубеж сельхозпродукции и продовольствия превысили $7,3 млрд без учёта торговли со странами ЕАЭС, что на 17,7% выше уровня аналогичного периода прошлого года. В структуре вывоза традиционно преобладало зерно (37,1%), рыба и рыбная продукция (19,7%), а также растительные масла (15,4%).

"По сегментам экспорт агропродовольственной продукции сейчас распределяется следующим образом: 18-20% - рыба, остальная часть примерно в равной пропорции приходится на сельхозсырье и продукцию пищевой перерабатывающей промышленности", - уточняет президент Национального союза экспортёров продовольствия Дмитрий Булатов. При этом в последние годы внешние продажи стабилизировались на отметке $17 млрд.

Приоритетный проект "Экспорт продукции АПК" предусматривает увеличение объёмов поставок продовольствия за рубеж до $21,4 млрд в 2020 году. Как ранее отмечал замминистра сельского хозяйства Сергей Левин, именно вывоз продукции в будущем станет основным направлением, которое будет определять рост АПК.