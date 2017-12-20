ОРЕАНДА-НОВОСТИ. За январь-ноябрь текущего года производство птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях составило 5,56 млн тонн, что на 8% больше, чем годом ранее (2016 г. – 5,15 млн тонн).

Производство яиц в сельскохозяйственных организациях составило 32,31 млрд штук, что на 4,3% больше, чем годом ранее (2016 г. – 30,99 млрд штук).

Прирост производства продукции птицеводства зафиксирован в сельскохозяйственных организациях Тамбовской, Белгородской, Тульской, Курской и Волгоградской областей, Республик Марий Эл и Башкортостан.

По приросту производства яиц лидируют Ленинградская, Тюменская, Ярославская, Тульская, Ростовская, Омская и Липецкая области.