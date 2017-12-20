Минсельхоз России: производство продукции птицеводства в текущем году выросло на 8%
20.12.2017, 21:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. За январь-ноябрь текущего года производство птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях составило 5,56 млн тонн, что на 8% больше, чем годом ранее (2016 г. – 5,15 млн тонн).
Производство яиц в сельскохозяйственных организациях составило 32,31 млрд штук, что на 4,3% больше, чем годом ранее (2016 г. – 30,99 млрд штук).
Прирост производства продукции птицеводства зафиксирован в сельскохозяйственных организациях Тамбовской, Белгородской, Тульской, Курской и Волгоградской областей, Республик Марий Эл и Башкортостан.
По приросту производства яиц лидируют Ленинградская, Тюменская, Ярославская, Тульская, Ростовская, Омская и Липецкая области.
Производство яиц в сельскохозяйственных организациях составило 32,31 млрд штук, что на 4,3% больше, чем годом ранее (2016 г. – 30,99 млрд штук).
Прирост производства продукции птицеводства зафиксирован в сельскохозяйственных организациях Тамбовской, Белгородской, Тульской, Курской и Волгоградской областей, Республик Марий Эл и Башкортостан.
По приросту производства яиц лидируют Ленинградская, Тюменская, Ярославская, Тульская, Ростовская, Омская и Липецкая области.
Источник: Минсельхоз Башкортостана