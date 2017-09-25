ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В настоящее время идёт закладка будущего урожая, и на сегодняшний день прогноз на следующий год неутешительный, сказал директор департамента растениеводства Минсельхоза Пётр Чекмареёв на VI отраслевой бизнес-конференции Russian Crop Production - 2017/18.



"С озимыми по осени затянулся посев - в Поволжье, в Центральном федеральном округе, хотя сейчас за счёт Юга успели догнать. Идёт с опозданием уборка урожая - вспашка, обработка почвы затягивается, что тоже не в плюс", - сказал Чекмарёв.

Кроме того, по словам чиновника, погода в этом году не благоприятствует высокому урожаю в 2018-м. "За счёт дождей в этом году происходило вымывание питательных веществ, температура снижается, микробиологические процессы в почве происходят слабее. Поэтому плодородная часть на следующий год не совсем будет приятная для следующего урожая", - отметил он. При этом он напомнил, что после сезонов с высоким валовым сбором зачастую бывают неурожаи. "И следующий год пока мало предвещает хороший урожай, так что в этом году надо иметь запасы на следующий год", - заключил Чекмарёв.

По оперативным данным Минсельхоза, к 21 сентября сев озимых агрокультур проведён на площади 10 млн га или 57,5% к прогнозной площади (в 2016-м - 10,1 млн га). Уборочные работы по зерновым и зернобобовым агрокультурам завершены на 80,9% посевных площадей, намолочено 117,7 млн т зерна в бункерном весе при урожайности 30,9 ц/га (в 2016-м - 26,5 ц/га).