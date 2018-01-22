ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Экспорт зерновых культур (без учёта проса), по оперативным данным ФТС России, на 17 января 2018 года составил порядка 28,9 млн тонн, что на 36% выше, чем на аналогичную дату прошлого года (21,2 млн тонн).

Рекордный урожай зерновых в объёме 134 млн тонн, полученный в 2017 году, позволит России не только полностью обеспечить внутренние потребности в зерне, но и получить значительные валютные массы, экспортировав в этом сельхозсезоне до 45-47 млн тонн зерна.

Экспорт пшеницы также вырос на треть – до 22,6 млн тонн (+35%), что позволило прочно закрепить за нашей страной статус крупнейшего в мире поставщика пшеницы.

Экспорт ячменя составил порядка 3,6 млн тонн, что в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период 2016/2017 сельскохозяйственного года (1,8 млн тонн).

По оценкам экспертов, ситуация на мировом зерновом рынке и очевидный рост цен на зерно дают дополнительные резервы и преимущества для экспорта российского зерна.

Разворот в сторону экспорта позволяет сохранить позитивную динамику развития АПК, стимулирует привлечение новых инвестиций. Увеличение экспортных поставок даёт производителям необходимые средства для проведения посевной.