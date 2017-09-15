ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулт Хатуов провёл совещание по вопросам экспорта российского зерна.



Минсельхоз России ведёт активную работу по созданию программ поддержки экспортеров зерна. Учитывая рекордную за последние 30 лет урожайность зерновых, ведомство рассчитывает, что полученные излишки будут направлены на экспорт.

"Минсельхозом России определена система поддержки зернотрейдеров, осуществляющих транспортировку зерна из внутренних регионов страны к портовым терминалам. При этом ставится задача сохранить ценовой паритет, который удовлетворяет маржинальности производителей и обеспечивает доходность операций для трейдеров. Реализуемые меры позволят увеличить экспорт российского зерна при сложившихся мировых ценах", – отметил Хатуов.

В первую очередь Минсельхоз решает задачу сокращения логистических издержек при перевозке сельхозпродукции. Проект нормативно-правовых актов в текущее время находится на согласовании Минтрансе и Минфине, но отраслевым союзам уже сейчас необходимо проинформировать об этом экспортеров для того, чтобы они были готовы к наращиванию объёмов экспорта зерна.

"Одна из приоритетных задач на сегодня – активное сотрудничество с регионами Центральной России, Поволжья, Урала и Сибири, отгрузка зерна из которых на экспорт должна осуществляться в первоочередном порядке", – заявил директор Департамента регулирования рынков АПК Анатолий Куценко.

Министерство сельского хозяйства ведёт переговоры с ОАО "РЖД"», согласно которым в первоочередном порядке будут рассматриваться заявки на подачу вагонов приоритетным регионам.

Идёт активная работа с "Московской товарной биржей", а также с ФНС и Центробанком на предмет возможности закупки зерна на бирже. Это поможет гарантировать чистоту сделок, а также поддержит мелких производителей, которые смогут реализовывать продукцию на бирже.