ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На закладку и уход за многолетними насаждениями в 2017 году из "единой" субсидии, предоставляемой регионам, было выделено 3,3 млрд рублей (+1,1 млрд рублей к 2016 г.). Это позволило заложить 15,2 тыс. га многолетних насаждений. Всего же за последние пять лет заложили 73 тыс. га садов.

Закладка многолетних насаждений в 2017 году шла в 61 субъекте Российской Федерации. В пятёрку лидеров вошли:

1. Краснодарский край - 1,9 тыс. га.

2. Кабардино-Балкарская Республика - 1,7 тыс. га.

3. Республика Дагестан - 1,3 тыс. га.

4. Воронежская область - 926 га.

5. Тамбовская область - 757 га.

Развитие отрасли садоводства подразумевает, прежде всего, долгосрочные капитальные инвестиционные вложения в производство. Окупаемость затрат наступает через 5-6 лет. Стоимость закладки 1 гектара традиционных садов составляет от 200 тыс. рублей, садов интенсивного типа - более 1 млн. рублей, а супер-интенсивного сада - до 2-3 млн. рублей.

Господдержка дала возможность сельскохозяйственным производителям на протяжении нескольких последний лет прибавлять по 14-15 тыс. га новых садов в год.

Ускорить вступление садов в плодоношение, повысить урожайность плодовых и ягодных культур и темпы роста садоводческой отрасли в целом позволяет применение инновационных технологий: закладка современных садов интенсивного типа, создание питомников по производству качественного посадочного материала, применение высокоурожайных сортов плодовых культур, агротехнологических приёмов в формировании урожая, интегрированной системы защиты растений, опорных конструкций (шпалер), капельного орошения, противоградовой сетки, современной сельскохозяйственной техники.

По данным Росстата, средняя урожайность плодов и ягод в 2014-2017 годах в хозяйствах всех категорий составила 78,4 ц/га. При этом в отдельно взятых хозяйствах Краснодарского края, Кабардино-Балкарской республики, Белгородской области, где технологии находятся на высоком уровне, урожайность плодовых и ягодных культур значительно выше среднероссийских показателей и может достигать более 400 ц/га.