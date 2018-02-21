Минсельхоз: в 2017 году в России заложено 15,2 тыс. га садов
Закладка многолетних насаждений в 2017 году шла в 61 субъекте Российской Федерации. В пятёрку лидеров вошли:
1. Краснодарский край - 1,9 тыс. га.
2. Кабардино-Балкарская Республика - 1,7 тыс. га.
3. Республика Дагестан - 1,3 тыс. га.
4. Воронежская область - 926 га.
5. Тамбовская область - 757 га.
Развитие отрасли садоводства подразумевает, прежде всего, долгосрочные капитальные инвестиционные вложения в производство. Окупаемость затрат наступает через 5-6 лет. Стоимость закладки 1 гектара традиционных садов составляет от 200 тыс. рублей, садов интенсивного типа - более 1 млн. рублей, а супер-интенсивного сада - до 2-3 млн. рублей.
Господдержка дала возможность сельскохозяйственным производителям на протяжении нескольких последний лет прибавлять по 14-15 тыс. га новых садов в год.
Ускорить вступление садов в плодоношение, повысить урожайность плодовых и ягодных культур и темпы роста садоводческой отрасли в целом позволяет применение инновационных технологий: закладка современных садов интенсивного типа, создание питомников по производству качественного посадочного материала, применение высокоурожайных сортов плодовых культур, агротехнологических приёмов в формировании урожая, интегрированной системы защиты растений, опорных конструкций (шпалер), капельного орошения, противоградовой сетки, современной сельскохозяйственной техники.
По данным Росстата, средняя урожайность плодов и ягод в 2014-2017 годах в хозяйствах всех категорий составила 78,4 ц/га. При этом в отдельно взятых хозяйствах Краснодарского края, Кабардино-Балкарской республики, Белгородской области, где технологии находятся на высоком уровне, урожайность плодовых и ягодных культур значительно выше среднероссийских показателей и может достигать более 400 ц/га.