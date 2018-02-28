ОРЕАНДА-НОВОСТИ. За январь 2018 года производство птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях составило 521,2 тыс. тонн, что на 8,9% больше, чем годом ранее (2016 г. – 478,8 тыс. тонн).

Производство яиц в сельскохозяйственных организациях составило 3,1 млрд штук, что на 1,5% больше, чем годом ранее (2016 г. – 3,0 млрд штук).

"По итогам января сельхозпроизводители Тамбовской и Ростовской областей увеличили производство птицы более чем в 2 раза по отношению к прошлому году. Также следует отметить сельхозпроизводителей Тульской области, Краснодарского края, Республик Марий Эл и Крыма. По яйцу среди лидеров по приросту производства Челябинская, Ярославская, Астраханская, Рязанская, Воронежская и Вологодская области", – сообщил директор Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Харон Амерханов.