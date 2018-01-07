ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2017 году Минспорт России продолжил работу по созданию эффективной системы подготовки спортивного резерва. Важных результатов удалось достичь в направлении нормативного правового, финансового, материально-технического, кадрового и методического обеспечения отрасли.

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации по итогам майского заседания Совета по развитию физической культуры и спорта формируется сеть отраслевых организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва. В субъектах Российской Федерации создаются организации нового типа: спортивные школы, спортивные школы олимпийского резерва, центры олимпийской подготовки и училища олимпийского резерва.

Приказом Минспорта России от 25 сентября 2017 года № 820 в структуре подведомственного Министерству спорта Российской Федерации ФГБУ "Федеральный центр подготовки спортивного резерва" создан Центр методического обеспечения спортивной подготовки, целью которого является решение задач по методическому обеспечению организаций, осуществляющих спортивную подготовку на всех её этапах, включая координацию разработки программ спортивной подготовки.

Совместно с общероссийскими спортивными федерациями по видам спорта продолжается разработка федеральных стандартов и программ спортивной подготовки. Разработан проект федерального стандарта "нового поколения", включающий разделы об антидопинговом, научно-методическом, медицинском и медико-биологическом, кадровом и материально-техническом обеспечении.

В 2017 году усилия Минспорта России были также направлены на совершенствование системы подготовки тренерских кадров для организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и создание системы их государственной аттестации. Результатом работы в этом направлении стал соответствующий законопроект, включающий порядок проведения аттестации и присвоения квалификационных категорий тренерам и иным специалистам. Он прошёл первое чтение в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.

Ведётся работа по созданию комплекса мер по совершенствованию системы оплаты труда тренеров и иных специалистов, осуществляющих спортивную подготовку. Решением Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений утверждены "Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2018 год" с учётом стимулирования за переход спортсмена на более высокий этап спортивной подготовки.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2017 года № 1553 "О внесении изменений в приложение № 10 к государственной программе Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" Минспорт России наделён полномочиями по утверждению порядка поддержки одарённых спортсменов, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и образовательных организациях, реализующих федеральные стандарты спортивной подготовки. Минспорт России подготовил проект порядка поддержки одарённых спортсменов и методических рекомендаций субъектам Российской Федерации для выделения средств из соответствующих бюджетов.

В 2017 году Минспорт России выделил 555 518,4 тыс. рублей для поддержки организаций, осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта. В 2018 году предусмотрено выделение в размере 776 757,4 тыс. рублей.

В соответствии с утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2017 года № 1553 "О внесении изменений в приложение № 10 к государственной программе Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" субсидии в 2018 году будут предоставляться в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с:

- финансовым обеспечением организаций, осуществляющих спортивную подготовку, на реализацию программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта;

- повышением квалификации и переподготовкой специалистов в сфере физической культуры и спорта;

- приобретением автомобилей, не являющихся легковыми, массой более 3500 кг и с числом посадочных мест (без учёта водительского места) более восьми;

- осуществлением (в соответствии с порядком, утверждённым Минспортом России) поддержки одарённых спортсменов, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и образовательных организациях, реализующих федеральные стандарты спортивной подготовки.

Субсидия на приобретение спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" в 2017 году была предоставлена 28 субъектам Российской Федерации на общую сумму 505 млн рублей. В 2018 году субсидия будет предоставлена 35 субъектам Российской Федерации на общую сумму 355 млн рублей.

В 2017 году совместно с регионами страны были проведены семь международных, 17 всероссийских, 14 межрегиональных и 22 региональных мероприятий, организовано около трёх тысяч методических семинаров и совещаний и более 1,5 тысячи консультаций, в том числе в режиме видеоконференцсвязи.

В 2017 году Минспортом России проведены 715 Первенств России по олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. Крупнейшими мероприятиями года стали VIII зимняя и VIII летняя Спартакиады учащихся России: в них приняли участие 164 600 человек.