Минстрой РТ: В Татарстане введено 601,8 тыс. квадратных метров жилья
06.02.2018, 15:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Инспекцией государственного строительного надзора и Государственной инспекцией труда с начала 2018 года проведено 35 проверок. Саморегулируемыми организациями проведены проверки 33 организаций - членов СРО. Такие данные озвучил сегодня министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин на республиканском совещании в Доме Правительства РТ, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи с подключением всех муниципалитетов республики.
Совещание провёл Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В работе приняли участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и исполняющий обязанности Премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин.
Ирек Файзуллин сообщил, что по состоянию на 2 февраля в республике введено 601,8 тыс.кв.м. жилья (25% от плана), что составляет 177,2 % к соответствующему периоду прошлого года.
По программе социально ипотеки Государственный жилищный фонд при Президенте РТ отчитался в органы статистики по 18 домам на 1291 квартиру площадью 71,6 тыс.кв.м. Из 262 строящихся объектов в высокой степени готовности находится 140 объектов, в средней - 52 объекта, в низкой - 70 объектов.
В рамках программы арендного жилья в 2018 году запланировано строительство второй очереди арендного жилья в г.Иннополис - 6 домов на 730 квартир площадью 33,9 тыс.кв.м. По трём жилым домам ведётся монтаж сборных железобетонных конструкций, работы по устройству кровли, кирпичных стен и перегородок, ещё по трём - работы по устройству фундамента.
В части улучшения жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны ведётся строительство 7 домов для 18 ветеранов. На сегодня 5 объектов находятся в высокой степени готовности (Казань - 5), а 2 объекта - в средней степени (Казань - 1, Альметьевский р-он - 1).
По словам министра, в 2018 году планируется обеспечить жильём 297 детей-сирот по договорам найма жилых помещений на сумму. В целях подготовки конкурсной документации по приобретению в собственность республики жилых помещений для 297 детей-сирот Минобром РТ сформирован и направлен в Минземимущество РТ и ГЖФ РТ список детей-сирот.
В пределах выделенных на 2018 год бюджетных средств на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан запланировано обеспечить жильём 164 семьи. В их числе - 45 многодетных семей, имеющих 5 и более детей, 67 молодых семей по ФЦП "Жилище" 2015-2020 годы и 52 гражданина в рамках ФЦП "Жилище" на 2015-2020 годы, право на улучшение жилищных условий которым гарантировано федеральным законодательством.
По программе многоквартирного инвестиционного жилья в 2018 г. планируется сдать 120 домов. На сегодня 35 объектов введены в эксплуатацию. Из оставшихся 85 домов 22 находятся в высокой степени готовности, 39 - в средней и 24 - в низкой.
В малоэтажном строительстве (включая ИЖС) по республике из плановых 8 тыс. 370 домов введены в эксплуатацию 1 тыс. 349 объектов.
По программе строительства сельских клубов на 2 февраля 2018 года работы организованы на 13 объектах из 28. На 2 объектах ведутся подготовительные работы, на 8 объектах - устройство фундамента, на 3 объектах - кладка стен.
На сегодняшний день также организованы работы по капремонту 13 ветеринарных объединений, 9 управлений сельского хозяйства в муниципальных образованиях РТ, 34 зданий амбулаторно-поликлинических учреждений и участковой больницы ГАУЗ "Балтасинская ЦРБ".
Также в муниципалитетах республики организованы работы по строительству 2 зданий исполкомов (Советов) поселений, 8 бассейнов и 5 универсальных спортивных залов.
Совещание провёл Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В работе приняли участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и исполняющий обязанности Премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин.
Ирек Файзуллин сообщил, что по состоянию на 2 февраля в республике введено 601,8 тыс.кв.м. жилья (25% от плана), что составляет 177,2 % к соответствующему периоду прошлого года.
По программе социально ипотеки Государственный жилищный фонд при Президенте РТ отчитался в органы статистики по 18 домам на 1291 квартиру площадью 71,6 тыс.кв.м. Из 262 строящихся объектов в высокой степени готовности находится 140 объектов, в средней - 52 объекта, в низкой - 70 объектов.
В рамках программы арендного жилья в 2018 году запланировано строительство второй очереди арендного жилья в г.Иннополис - 6 домов на 730 квартир площадью 33,9 тыс.кв.м. По трём жилым домам ведётся монтаж сборных железобетонных конструкций, работы по устройству кровли, кирпичных стен и перегородок, ещё по трём - работы по устройству фундамента.
В части улучшения жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны ведётся строительство 7 домов для 18 ветеранов. На сегодня 5 объектов находятся в высокой степени готовности (Казань - 5), а 2 объекта - в средней степени (Казань - 1, Альметьевский р-он - 1).
По словам министра, в 2018 году планируется обеспечить жильём 297 детей-сирот по договорам найма жилых помещений на сумму. В целях подготовки конкурсной документации по приобретению в собственность республики жилых помещений для 297 детей-сирот Минобром РТ сформирован и направлен в Минземимущество РТ и ГЖФ РТ список детей-сирот.
В пределах выделенных на 2018 год бюджетных средств на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан запланировано обеспечить жильём 164 семьи. В их числе - 45 многодетных семей, имеющих 5 и более детей, 67 молодых семей по ФЦП "Жилище" 2015-2020 годы и 52 гражданина в рамках ФЦП "Жилище" на 2015-2020 годы, право на улучшение жилищных условий которым гарантировано федеральным законодательством.
По программе многоквартирного инвестиционного жилья в 2018 г. планируется сдать 120 домов. На сегодня 35 объектов введены в эксплуатацию. Из оставшихся 85 домов 22 находятся в высокой степени готовности, 39 - в средней и 24 - в низкой.
В малоэтажном строительстве (включая ИЖС) по республике из плановых 8 тыс. 370 домов введены в эксплуатацию 1 тыс. 349 объектов.
По программе строительства сельских клубов на 2 февраля 2018 года работы организованы на 13 объектах из 28. На 2 объектах ведутся подготовительные работы, на 8 объектах - устройство фундамента, на 3 объектах - кладка стен.
На сегодняшний день также организованы работы по капремонту 13 ветеринарных объединений, 9 управлений сельского хозяйства в муниципальных образованиях РТ, 34 зданий амбулаторно-поликлинических учреждений и участковой больницы ГАУЗ "Балтасинская ЦРБ".
Также в муниципалитетах республики организованы работы по строительству 2 зданий исполкомов (Советов) поселений, 8 бассейнов и 5 универсальных спортивных залов.
Источник: Правительство Татарстана