ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень утвердил Методику определения индекса качества городской среды, по которой ежегодно будет проводиться оценка муниципальных образований Российской Федерации в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".

Оценку получат все муниципальные образования страны, участвующие в программе благоустройства городов России. Оценка состоит из двух блоков: характеристик качества среды и критериев оценки эффективности работы чиновников. Минстрой будет оценивать эффективность расходования субсидий, выделенных для реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", а также степень участия местных жителей и организаций в развитии территорий населённых пунктов.

Оценивать города будут на основе данных и методики Фонда единого института развития в жилищной сфере (создан АИЖК), разработанной совместно с КБ Стрелка. Индекс качества городской среды позволит городским властям расставить понятные приоритеты при разработке целевых программ развития своих территорий. Для федеральных властей Индекс - это система мониторинга и оценки результатов федерального финансирования приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".

Оценка качества среды городов складывается из 41 индикатора. 30 из них разработаны АИЖК и КБ Стрелка (первые результаты исследований и описание методики опубликованы на сайте индекс-городов. рф), а 11 - Минстроем России. Всего анализируются шесть типов пространств: жильё, общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства, социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства, зелёные территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство. Они оцениваются по пяти важным для горожан критериям: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, а также современность среды.

Анализ строится на основе данных, получаемых от геоинформационных систем и дешифрованных данных дистанционного зондирования Земли (спутниковые снимки), а также других открытых и закрытых источников: фотографий из социальных сетей, данных Федеральной службы государственной статистики, МВД.

К февралю 2018 года будет опубликован первый документ, отображающий индекс городов России. На основе исследования Минстроя России, АИЖК и КБ Стрелка на сайте министерства ежегодно будет публиковаться Рейтинг субъектов РФ, учитывающий как характеристику качества среды, так и оценку эффективности работы чиновников.