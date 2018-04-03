03.04.2018, 12:53
Минтранс Подмосковья усилит контроль за деятельностью областных такси
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Минтранс Подмосковья усилит контроль за деятельностью областных таксомоторных компаний, поскольку соблюдение правил организации перевозок и правил дорожного движения – основные показателей безопасности для пассажиров, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области прошло заседание Межведомственной рабочей группы по контролю деятельности таксомоторных компаний. В рамках мероприятия была рассмотрена деятельность пяти компаний такси, у которых выявлены нарушения организации перевозок, в том числе нарушения трудового и налогового законодательства, а также зафиксировано большое количество штрафов за нарушения правил дорожного движения. В мероприятии приняли участие представители таксомоторных компаний ООО «Городское экспресс такси», ООО «Д.И.В.О.», ИП Гречинский, ООО «АвтоКомфорт», ООО "Галант"», – говорится в сообщении.
В отношении компании ООО «Д.И.В.О.», зарегистрированной в Бронницах, за 2017–2018 годы возбуждено 1 600 административных нарушений правил дорожного движения, из них около 1000 нарушений зафиксировано за превышение скоростного режима. У перевозчика из Подольска – ООО «Городское экспресс такси» за 2017–2018 годы зафиксировано более 660 административных нарушений ПДД, из них 284 – за превышение скоростного режима и 30 – за управление транспортным средством при наличии неисправностей, уточняется в материале.
В нем дополняется, что в феврале 2018 года в результате ДТП с участием автомобиля такси ООО «Галант» было ранено два человека. В марте в результате ДТП с участием транспортного средства ООО «АвтоКомфорт» ранен один человек.
У данных компаний выявлены также нарушения трудовых отношений – число водителей не соответствует количеству работников в штате организации и практически во всех отсутствуют коллективные договоры с водителями, число задействованных в работе авто не соответствуют количеству выданных разрешений на таксомоторную деятельность. Перевозчики повсеместно используют схемы занижающие налогооблагаемую базу, подчеркивается в пресс-релизе.
«По итогам совещания министерством транспорта региона инициирована внеплановая проверка данных таксомоторных компаний. В течение текущего месяца будут проведены совместные мероприятия с федеральными и региональными контрольно-надзорными органами, по результатам проверок будут приняты соответствующие меры в отношении данных перевозчиков. Соблюдение таксомоторными компаниями правил организации перевозок и правил дорожного движения – одни из основных показателей безопасности для пассажиров. Контроль за деятельностью областных таксомоторных перевозчиков будет усилен», – сообщила заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова, которую цитирует пресс-служба.
Помимо регулярных мероприятий, которые проводит управление регионального административно-транспортного контроля министерства транспорта совместно с ГИБДД по Московской области по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований законодательства в сфере перевозок пассажиров легковым такси, ведомство инициирует и внеплановые проверки, поясняется в сообщении.
Межведомственная рабочая группа по контролю деятельности перевозчиков Московской области создана 13 декабря 2017 года распоряжением министра Игоря Трескова. В состав вошли представители контрольно-надзорных организаций, профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Московской области, отмечается в сообщении, напомнили в пресс-службе.
«В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области прошло заседание Межведомственной рабочей группы по контролю деятельности таксомоторных компаний. В рамках мероприятия была рассмотрена деятельность пяти компаний такси, у которых выявлены нарушения организации перевозок, в том числе нарушения трудового и налогового законодательства, а также зафиксировано большое количество штрафов за нарушения правил дорожного движения. В мероприятии приняли участие представители таксомоторных компаний ООО «Городское экспресс такси», ООО «Д.И.В.О.», ИП Гречинский, ООО «АвтоКомфорт», ООО "Галант"», – говорится в сообщении.
В отношении компании ООО «Д.И.В.О.», зарегистрированной в Бронницах, за 2017–2018 годы возбуждено 1 600 административных нарушений правил дорожного движения, из них около 1000 нарушений зафиксировано за превышение скоростного режима. У перевозчика из Подольска – ООО «Городское экспресс такси» за 2017–2018 годы зафиксировано более 660 административных нарушений ПДД, из них 284 – за превышение скоростного режима и 30 – за управление транспортным средством при наличии неисправностей, уточняется в материале.
В нем дополняется, что в феврале 2018 года в результате ДТП с участием автомобиля такси ООО «Галант» было ранено два человека. В марте в результате ДТП с участием транспортного средства ООО «АвтоКомфорт» ранен один человек.
У данных компаний выявлены также нарушения трудовых отношений – число водителей не соответствует количеству работников в штате организации и практически во всех отсутствуют коллективные договоры с водителями, число задействованных в работе авто не соответствуют количеству выданных разрешений на таксомоторную деятельность. Перевозчики повсеместно используют схемы занижающие налогооблагаемую базу, подчеркивается в пресс-релизе.
«По итогам совещания министерством транспорта региона инициирована внеплановая проверка данных таксомоторных компаний. В течение текущего месяца будут проведены совместные мероприятия с федеральными и региональными контрольно-надзорными органами, по результатам проверок будут приняты соответствующие меры в отношении данных перевозчиков. Соблюдение таксомоторными компаниями правил организации перевозок и правил дорожного движения – одни из основных показателей безопасности для пассажиров. Контроль за деятельностью областных таксомоторных перевозчиков будет усилен», – сообщила заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова, которую цитирует пресс-служба.
Помимо регулярных мероприятий, которые проводит управление регионального административно-транспортного контроля министерства транспорта совместно с ГИБДД по Московской области по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований законодательства в сфере перевозок пассажиров легковым такси, ведомство инициирует и внеплановые проверки, поясняется в сообщении.
Межведомственная рабочая группа по контролю деятельности перевозчиков Московской области создана 13 декабря 2017 года распоряжением министра Игоря Трескова. В состав вошли представители контрольно-надзорных организаций, профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Московской области, отмечается в сообщении, напомнили в пресс-службе.
Источник: http://mosreg.ru/