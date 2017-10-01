ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 1 октября прошло заседание оперативного штаба по перевозке пассажиров "ВИМ-АВИА". В нём участвовали представители Минтранса, Росавиации, Ростуризма, аэропортов, авиакомпаний.

30 сентября было перевезено 5,7 тыс. пассажиров авиакомпании "ВИМ-АВИА", из них около 4,7 тыс. международными рейсами.

В частности, бортами "ВИМ-АВИА" было обслужено 3,3 тыс. пассажиров, из них почти 2 тыс. вернулись в Москву чартерами из Турции (Анталья).

На внутренних регулярных направлениях авиакомпания "ВИМ-АВИА" выполнила рейсы по маршрутам: Благовещенск – Москва, Магадан – Москва, Симферополь – Москва. Также для возврата туристов были выполнены международные чартерные и дополнительные рейсы других авиакомпаний.

Сегодня "ВИМ-АВИА" планирует выполнить 19 рейсов, 8 из которых – международные рейсы из Антальи в Челябинск, Нижневартовск, Самару.



Участники совещания отметили наличие договорённостей по перевозкам пассажиров "ВИМ-АВИА" с другими авиакомпаниями. В частности, для вывоза туристов из Турции сегодня запланировано выполнение более 20 рейсов воздушными судами других российских и иностранных перевозчиков.

Также с 28 сентября в целях эффективного решения вопросов вывоза туристов "ВИМ-АВИА" объединены усилия оперативных штабов Минтранса и Ростуризма.

Вывоз ожидающих перевозку туристов из Турции планируется завершить 2 октября.