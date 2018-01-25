Минтранс ввёл сборы за проезд по автодорогам России для автоперевозчиков Эстонии
25.01.2018, 17:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В связи с тем, что в Эстонии с 1 января 2018 года введён повременной дорожный сбор на государственных автодорогах для грузовых автомобилей, в перечень иностранных государств, в отношении перевозчиков которых вводятся сборы за проезд по автомобильным дорогам России, включена Эстония. Это позволит увеличить поступления в Федеральный дорожный фонд.
Постановлением Правительства от 24 декабря 2008 года №1007 "О сборе за проезд автотранспортных средств, зарегистрированных на территории иностранных государств, по автомобильным дорогам Российской Федерации" утверждён перечень иностранных государств, в отношении перевозчиков которых вводятся сборы за проезд по автомобильным дорогам России (далее – Перечень, сборы). Эти сборы распространяются на автотранспортные средства грузоподъёмностью от 3,5 до 12 т включительно.
Частью 2 статьи 45 Федерального закона от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" предусмотрено, что, в случае введения иностранными государствами сборов с российских перевозчиков за проезд по автомобильным дорогам этих государств, на территории России вводятся аналогичные сборы для иностранных перевозчиков.
В связи с тем, что в Эстонии с 1 января 2018 года введён повременной дорожный сбор на государственных автодорогах для грузовых автомобилей, максимальный вес которых превышает 3,5 т, подписанным постановлением Эстония включена в Перечень.
Принятое решение позволит увеличить поступления в Федеральный дорожный фонд.
Постановлением Правительства от 24 декабря 2008 года №1007 "О сборе за проезд автотранспортных средств, зарегистрированных на территории иностранных государств, по автомобильным дорогам Российской Федерации" утверждён перечень иностранных государств, в отношении перевозчиков которых вводятся сборы за проезд по автомобильным дорогам России (далее – Перечень, сборы). Эти сборы распространяются на автотранспортные средства грузоподъёмностью от 3,5 до 12 т включительно.
Частью 2 статьи 45 Федерального закона от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" предусмотрено, что, в случае введения иностранными государствами сборов с российских перевозчиков за проезд по автомобильным дорогам этих государств, на территории России вводятся аналогичные сборы для иностранных перевозчиков.
В связи с тем, что в Эстонии с 1 января 2018 года введён повременной дорожный сбор на государственных автодорогах для грузовых автомобилей, максимальный вес которых превышает 3,5 т, подписанным постановлением Эстония включена в Перечень.
Принятое решение позволит увеличить поступления в Федеральный дорожный фонд.
Источник: Правительство РФ