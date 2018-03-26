ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Более десяти законопроектов, направленных на опережающее развитие Дальнего Востока, разрабатывает Минвостокразвития России. Об этом сообщил статс-секретарь – заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Павел Волков в Совете Федерации.

"Мы работаем над десятью приоритетными законопроектами, хотя их, отмечу, значительно больше", - сказал Волков.

По словам замминистра, многие законопроекты являются новаторскими и во многом поэтому имеют многолетнюю историю согласования и доработки. Минвостокразвития России разработало законопроект о едином налоге для резидентов Свободного порта Владивосток. Впервые он был внесён в составе основного закона о Свободном порте Владивосток, но был выделен в отдельный проект и отправлен на доработку.

"Проект этого закона многократно перерабатывался. Мы привлекали для работы над ним ведущих международных консультантов. Мы по-прежнему считаем, что он нужен Дальнему Востоку. Он содержит упрощение налогового администрирования, устанавливая единую налоговую систему по примеру единого сельскохозяйственного налога или упрощённого режима налогообложения", - пояснил Волков.

Он отметил, что в этом же законопроекте были установлены положения о введении нулевой ставки НДС для авиаперевозчиков, работающих в ДФО, потом это положение было выделено в отдельный законопроект. Сейчас данный законопроект внесён Правительством России в Государственную Думу.

Ещё один пример многолетних согласований – создание на территории Дальнего Востока медицинского кластера. "Этот вопрос также актуален и нами прорабатывается. Мы уже в третий раз направили его на пересогласование в федеральные органы исполнительной власти. На Дальнем Востоке создание такого кластера обеспечит получение жителями качественной медицинской помощи, позволит создать альтернативу уже существующим медицинским услугам. Отдельные категории граждан России по-прежнему предпочитают лечиться в Республике Корея и других странах, получать там медицинскую помощь. Чтобы дать возможность перевести деятельность иностранных организаций на территорию Дальнего Востока и получать с этого соответствующие компетенции и доходы, мы хотим сформировать медкластер", - уточнил замминистра.

"Законопроект содержит множество изменений, которые совершенствуют практику применения механизма ТОР. Так мы предлагаем распространить режим ТОР на водные участки, по-иному регулировать вопросы, связанные с аквакультурой и рыбоводством в таких территориях, сделать их более доступными для резидентов", - сказал Волков.

Также, по словам замминистра, Минвостокразвития России прорабатывает вопрос упрощения определения границ ТОР.

Ряд законопроектов Правительством России уже внесено в Государственную Думу. Это закон о продлении сроков действия страховых тарифов для резидентов ТОР и СПВ до декабря 2034 года. Внесён законопроект с "дедушкиной оговоркой". Такая оговорка гарантирует инвесторам неизменность правовых условий по налогам и правовых взносов в рамках режимов ТОР и СПВ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о включении в действие режима Свободного порта Советско-Гаванского района Хабаровского края. "Это перспективный район. Здесь предполагается реализовать 15 инвестиционных проектов. Мы надеемся, что он пройдёт согласовательные процедуры и вступит в силу", - сказал замглавы Минвостокразвития России.

Ещё один проект, внесённый в Государственную Думу, связан с расширением действия механизма электронной визы. "По электронной визе можно прилететь только во Владивосток. Если мы распространим механизм на все аэропорты, мы сможем привлечь на Дальний Восток больше туристов", - отметил замминистра.

Минвостокразвития России отрабатывает с аппаратами Правительства России и администрации Президента России законопроект о предоставлении резидентам СПВ земельных участков. "Это то, о чём говорил Президент России еще по итогам первого Восточного экономического форума. Мы сейчас модернизируем порядок предоставления земли, делаем его похожим на тот механизм, который используется в рамках режима ТОР. Надеюсь, в ближайшее время он будет внесён на рассмотрение в Правительство России, пройдёт все согласования и будет направлен в Госдуму", - прокомментировал Волков.