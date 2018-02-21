ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Мираторг", ведущий оператор российского рынка питания и Московская область сообщают, что на Российском инвестиционном форуме в Сочи заключили инвестиционное соглашение, предусматривающее инвестиции 8,5 млрд рублей в новый оптово-распределительный центр (ОРЦ) мощностью 36 тыс. тонн в год.

Агрохолдинг реализует стратегию расширения портфеля доступной продукции высокого качества, ориентированной на конечного потребителя. Запуск нового ОРЦ позволит существенно увеличить поставку в торговые сети Московской области и Москвы высококачественной продукции глубокой переработки: от мясных полуфабрикатов и замороженных готовых блюд до свежих овощных смесей и охлаждённой кулинарии.

"Мираторг" планирует сотрудничать с производителями из Московской, Калужской, Смоленской, Брянской, Орловской, Тульской, Белгородской, Курской областей. ОРЦ будет работать с практически любыми видами сырья: молоко, мясо, рыба, крупы, овощи, фрукты, ягоды - и предоставлять услуги по хранению, переработке и логистике готовой продукции до полки магазина.

Логистические мощности ОРЦ, прежде всего, система складов специально спроектированных для хранения всех видов продукции в различных температурных режимах, обеспечат стабильность поставок и снизят зависимость рынка от сезонных пиков-спроса и предложения.

"ОРЦ обеспечит стабильный рынок сбыта для сельхозтоваропроизводителей, а значит и возможность для расширения производства в том числе и засчет продукции глубокой переработки. Потребители Москвы и Московской области получат качественные экологически чистые продукты напрямую из регионов Центральной России. Мы рады возможности расширить наше взаимовыгодное сотрудничество с производителями сельхозпродукции при эффективной поддержке этого инфраструктурного проекта со стороны правительства Московской области", - сказал президент АПХ "Мираторг" Виктор Линник.