ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Партии "Справедливая Россия", руководитель фракции "СР" в Госдуме Сергей Миронов рассказал об инициированном фракцией "СР" законопроекте, который вводит в Уголовный кодекс РФ новое понятие – "незаконное обогащение".

"Фактически речь идёт о ратификации статьи 20 Конвенции ООН о противодействии коррупции, - пояснил парламентарий. – Мы считаем, что такая норма должна быть. Когда то один, то другой губернатор или министр арестовываются и выясняется, что эти люди имели доход намного превышающий их зарплаты, уголовное наказание, если они пойманы, у нас есть, а законопроекта, который позволил бы выяснить, откуда у них эти доходы, - нет".

К сожалению, как сообщил политик, профильный комитет ГД рекомендовал этот законопроект к отклонению.