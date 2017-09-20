ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель фракции "СР" в Госдуме Сергей Миронов выразил категорическое несогласие с позицией Правительства РФ в отношении работающих пенсионеров.

"Не могу не возмутиться решением Правительства не индексировать пенсии работающим пенсионерам в 2018 году, - заявил он. - Я считаю, что это неадекватное решение и неадекватная позиция по отношению к 14 млн работающих пенсионеров в нашей стране".

По его словам, принятие данной нормы станет дополнительным основанием для того, чтобы фракция "СР" не голосовала за бюджет, внесённый Правительством.