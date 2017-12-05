Младенческая смертность в Дагестане за пять лет снизилась на 34%
05.12.2017, 16:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Дагестане отмечается положительная динамика в снижении младенческой смертности. Начиная с 2012 года она неуклонно сокращается. За пять лет показатель снизился на 34 %. Так, в 2011 году летальность среди детей до года жизни в регионе составляла на 1000 новорождённых 15,3, а в 2016 году уже 10,1. Позитивная динамика продолжилась и в 2017. По сравнению с аналогичным периодом 2016, в этом году младенческая смертность сократилась на 13 % и составила 8,4 на 1000 родившихся. Надо сказать, что это исторический минимум и таких показателей ещё не было в истории здравоохранения республики.
Важно отметить, что интенсивный показатель младенческой смертности в Дагестане, с пересчётом на детское население ниже, чем в других республиках СКФО.
По словам главного внештатного педиатра Минздрава РД Валентины Костровой таких результатов удалось достичь, благодаря совершенствованию реанимационной и неонатологической помощи. В 2017 году на 20 % вырос показатель выхаживания недоношенных новорождённых с экстремальной и очень низкой массой тела при рождении и составил 769,2 на 1000 новорождённых. Добавим, процент выхаживания недоношенных детей в республике сегодня один из самых высоких по стране и превышает среднефедеративные значения на 27%.
Однако Кострова отметила, что показатели младенческой смертности в регионе все ещё выше среднего по стране. "Следует учесть как демографические особенности Дагестана, так и климатогеографические и экологические. Нельзя забывать, что Дагестан относится к территории с высоким риском рождения детей с наследственной патологией и пороками развития, что отражается на причинах смерти детей, особенно, на первом году жизни. Большую значимость для сохранения здоровья и жизни женщин и детей, улучшения показателей службы охраны материнства и детства играет открытый с 1 июня 2017 года Республиканский перинатальный центр "Мама Патимат", - резюмировала Кострова.
Важно отметить, что интенсивный показатель младенческой смертности в Дагестане, с пересчётом на детское население ниже, чем в других республиках СКФО.
По словам главного внештатного педиатра Минздрава РД Валентины Костровой таких результатов удалось достичь, благодаря совершенствованию реанимационной и неонатологической помощи. В 2017 году на 20 % вырос показатель выхаживания недоношенных новорождённых с экстремальной и очень низкой массой тела при рождении и составил 769,2 на 1000 новорождённых. Добавим, процент выхаживания недоношенных детей в республике сегодня один из самых высоких по стране и превышает среднефедеративные значения на 27%.
Однако Кострова отметила, что показатели младенческой смертности в регионе все ещё выше среднего по стране. "Следует учесть как демографические особенности Дагестана, так и климатогеографические и экологические. Нельзя забывать, что Дагестан относится к территории с высоким риском рождения детей с наследственной патологией и пороками развития, что отражается на причинах смерти детей, особенно, на первом году жизни. Большую значимость для сохранения здоровья и жизни женщин и детей, улучшения показателей службы охраны материнства и детства играет открытый с 1 июня 2017 года Республиканский перинатальный центр "Мама Патимат", - резюмировала Кострова.