ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Новоспасском районе глава Ульяновской области Сергей Морозов провёл заседание штаба по продовольственной безопасности. Особое внимание было уделено вопросам обеспечения ульяновцев молоком собственного производства.

"В этом году в сфере развития молочного животноводства сделано немало. Так, активно ведётся строительство крупных животноводческих комплексов, а также реконструкция нескольких действующих предприятий. В бюджете 2018 года расширены меры поддержки молочного животноводства: предполагается возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота, в том числе по лизингу. При приобретении поголовья за счёт собственных или заёмных средств планируется компенсация 20% затрат. При покупке поголовья по лизингу будет компенсироваться 50% от первоначального взноса с последующей компенсацией 50% от каждого платежа. Это должно стать ощутимой поддержкой для фермеров, специализирующихся на производстве молока", - подчеркнул глава региона.

В ходе рабочей поездки в Новосспаский район Сергей Морозов и Министр сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Михаил Семёнкин ознакомились с ходом строительства животноводческого комплекса ООО "Агро-Нептун" на 1200 голов. Этот комплекс будет состоять из двух ферм для беспривязного содержания коров на 600 голов каждая и доильного зала. В августе этого года состоялась торжественная закладка первого камня в строительство комплекса. На производстве будет создано 20 новых рабочих мест.

Как сообщил генеральный директор ООО "Агро-Нептун" Марат Аббозов, на данный момент уже закончены фундаментные работы, следующий этап - сборка металлоконструкций. "Запуск данного комплекса мы планируем на сентябрь 2018 года, выход на полную мощность – 1200 голов - к концу будущего года. Стоимость данного проекта составляет порядка 600 млн рублей. На сегодняшний день уже построено родильное отделение, созданы две силосные траншеи, закуплена пилотная партия нетелей на 9,5 млн, остальные животные прибудут по окончанию строительства. Здесь будет современное технологическое оборудование, также будет применяться новая технология содержания скота", - пояснил руководитель сельхозпредприятия.

Кроме того, Губернатор подчеркнул, что в случае, если на федеральном уровне будет принят закон об отмене софинансирования поддержки сельхозтоваропроизводителей, Ульяновская область за счёт регионального бюджета профинансирует проект на сумму субсидии. Глава региона поручил в кратчайшие сроки заключить с ООО "Агро-Нептун" соответствующее допсоглашение.