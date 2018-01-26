Молодые ученые будут проходить службу по призыву в военных технопарках – Путин
26.01.2018, 22:28
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Молодых учёных будут призывать в военные технопарки, чтобы они во время службы в армии не теряли свои навыки и квалификацию. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на Казанском авиазаводе во время встречи с его коллективом, передаёт "Интерфакс".
"Сейчас только министр обороны докладывал, и я ему согласовал, о создании практически технопарка. Туда будем призывать молодых специалистов, молодых учёных, которые могли бы и, уверен, будут эффективно работать по своей основной специальности", - прокомментировал он предложение одного из сотрудников завода, предложившего приравнять за службу в армии работу по гособоронзаказу.
"Надо подумать, нам с вами надо обеспечить и призыв. У нас существует несколько вариантов прохождения воинской службы", - сказал глава государства, отметив, что развитие системы привлечения в армию молодых учёных будет проходить параллельно с развитием контрактной системы армейской службы.
"Сейчас только министр обороны докладывал, и я ему согласовал, о создании практически технопарка. Туда будем призывать молодых специалистов, молодых учёных, которые могли бы и, уверен, будут эффективно работать по своей основной специальности", - прокомментировал он предложение одного из сотрудников завода, предложившего приравнять за службу в армии работу по гособоронзаказу.
"Надо подумать, нам с вами надо обеспечить и призыв. У нас существует несколько вариантов прохождения воинской службы", - сказал глава государства, отметив, что развитие системы привлечения в армию молодых учёных будет проходить параллельно с развитием контрактной системы армейской службы.
Источник: Единая Россия