Московская область занимает первое место по количеству действующих и создаваемых индустриальных парков и технопарков
20.02.2018, 21:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных принял участие в деловом завтраке "Подмосковная масленица", организованном Губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
В ходе сессии на тему "Развитие промышленной инфраструктуры в целях повышения инвестиционного климата региона" замглавы Минпромторга России рассказал, что на территории Московской области размещены 41 индустриальный парк, 16 технопарков и 2 особые экономические зоны. В целом регион улучшил свои позиции в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов (на 12 позиций).
Первое место в России по инвестиционной привлекательности занимает ОЭЗ "Дубна". Сейчас Правительством Московской области завершается формирование ещё двух кластеров: электротехнического промышленного кластера и межрегионального промышленного кластера "Композиты без границ" на территории Московской, Саратовской областей и Республики Татарстан, - заявил Алексей Беспрозванных.
Также, для обеспечения стабильности условий хозяйствования инвестора на весь период реализации проектов замминистра предложил использовать меры поддержки Минпромторга России, институт специального инвестиционного контракта (СПИК) и целевых займов Фонда развития промышленности. Так в 2017 году были запущены дополнительно две программы "Конверсия" и "Комплектующие изделия", которые присоединились к линейке уже действующих программ: "Проекты развития", "Создание серийных производств станкоинструментальной продукции", "Лизинговые проекты".
В 2017 году 77 предприятиям Московской области выделено субсидий по линии Минпромторга России на сумму 4,5 млрд. рублей. И это 10 показатель среди субъектов Российской Федерации, - резюмировал Алексей Беспрозванных.
В ходе сессии на тему "Развитие промышленной инфраструктуры в целях повышения инвестиционного климата региона" замглавы Минпромторга России рассказал, что на территории Московской области размещены 41 индустриальный парк, 16 технопарков и 2 особые экономические зоны. В целом регион улучшил свои позиции в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов (на 12 позиций).
Первое место в России по инвестиционной привлекательности занимает ОЭЗ "Дубна". Сейчас Правительством Московской области завершается формирование ещё двух кластеров: электротехнического промышленного кластера и межрегионального промышленного кластера "Композиты без границ" на территории Московской, Саратовской областей и Республики Татарстан, - заявил Алексей Беспрозванных.
Также, для обеспечения стабильности условий хозяйствования инвестора на весь период реализации проектов замминистра предложил использовать меры поддержки Минпромторга России, институт специального инвестиционного контракта (СПИК) и целевых займов Фонда развития промышленности. Так в 2017 году были запущены дополнительно две программы "Конверсия" и "Комплектующие изделия", которые присоединились к линейке уже действующих программ: "Проекты развития", "Создание серийных производств станкоинструментальной продукции", "Лизинговые проекты".
В 2017 году 77 предприятиям Московской области выделено субсидий по линии Минпромторга России на сумму 4,5 млрд. рублей. И это 10 показатель среди субъектов Российской Федерации, - резюмировал Алексей Беспрозванных.
Источник: Минпромторг