ОРЕАНДА-НОВОСТИ Учащиеся 5–8-х и 10-х классов столичных школ примут участие в обязательной диагностике учебных достижений 23 ноября. Среди заявленных предметов — русский язык, математика, иностранный язык, литература, история, география, физика, биология или обществознание.



Диагностика пройдет в 127 школах. Предметы и параллели для нее выберут 20 ноября на еженедельном селекторном совещании Департамента образования Москвы. «Данная обязательная диагностика направлена не на контроль знаний детей, а на мониторинг работы управленческой команды школы. Она позволяет проверить качество преподавания, помочь определить приоритетные направления дальнейшей работы, мотивировать педагогический коллектив и руководство на объективную самооценку», — объяснил председатель Ассоциации по управлению качеством образования Василий Левченко.



Демоверсии заданий и методические материалы размещены на сайте Московского центра качества образования.