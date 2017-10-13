Московские врачи выдали более 40 млн электронных рецептов с начала 2014 года
13.10.2017, 14:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Более 40 миллионов электронных рецептов выдали пациентам столичные врачи. Такая возможность появилась у медиков в начале 2014 года после внедрения этого сервиса в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС). На оформление электронного рецепта тратится в семь раз меньше времени, чем на выписку назначений от руки.
«Сервис значительно упрощает и ускоряет процедуру выписки лекарственных препаратов. Сэкономленное время доктора могут посвятить пациентам, — рассказал заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Погонин. — Кроме того, специалисты видят текущий ассортимент и наличие лекарств в аптечных пунктах в режиме онлайн, что позволяет им скорректировать назначения. Благодаря электронным рецептам также ведется учет отпущенных препаратов».
Как добавил Алексей Погонин, в среднем на заполнение одного электронного бланка уходит около 30 секунд. В то время как рукописный рецепт врач оформляет примерно три с половиной минуты.
Еженедельно в московских медучреждениях выписывается более 300 тысяч электронных рецептов. При этом 95 процентов всех рецептов льготные. Лекарства по ним предоставляются бесплатно. Получить препарат можно в одной из аптек при поликлиниках. Для этого необходимо прийти туда с полисом ОМС. После сканирования номера документа фармацевт увидит в своей базе все назначения пациента.
Данные по электронному рецепту москвичи могут проверить с помощью инфоматов в поликлинике. На экране информационного киоска пациенты видят все выписанные назначения врача, способы применения лекарственных препаратов и их рекомендованную дозировку. Дополнительно отображаются срок действия рецепта и сведения о том, кем он был выдан, а также условия отпуска препарата. А интерактивная карта позволяет пациенту увидеть аптеки, в которых доступно нужное лекарство. Чтобы воспользоваться инфоматом, нужно иметь при себе полис ОМС или социальную карту москвича.
«Сервис значительно упрощает и ускоряет процедуру выписки лекарственных препаратов. Сэкономленное время доктора могут посвятить пациентам, — рассказал заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Погонин. — Кроме того, специалисты видят текущий ассортимент и наличие лекарств в аптечных пунктах в режиме онлайн, что позволяет им скорректировать назначения. Благодаря электронным рецептам также ведется учет отпущенных препаратов».
Как добавил Алексей Погонин, в среднем на заполнение одного электронного бланка уходит около 30 секунд. В то время как рукописный рецепт врач оформляет примерно три с половиной минуты.
Еженедельно в московских медучреждениях выписывается более 300 тысяч электронных рецептов. При этом 95 процентов всех рецептов льготные. Лекарства по ним предоставляются бесплатно. Получить препарат можно в одной из аптек при поликлиниках. Для этого необходимо прийти туда с полисом ОМС. После сканирования номера документа фармацевт увидит в своей базе все назначения пациента.
Данные по электронному рецепту москвичи могут проверить с помощью инфоматов в поликлинике. На экране информационного киоска пациенты видят все выписанные назначения врача, способы применения лекарственных препаратов и их рекомендованную дозировку. Дополнительно отображаются срок действия рецепта и сведения о том, кем он был выдан, а также условия отпуска препарата. А интерактивная карта позволяет пациенту увидеть аптеки, в которых доступно нужное лекарство. Чтобы воспользоваться инфоматом, нужно иметь при себе полис ОМС или социальную карту москвича.
Источник: Мэрия Москвы