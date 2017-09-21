Московский и миланский метрополитены подписали Соглашение о сотрудничестве
21.09.2017, 21:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство Москвы подписало четырехсторонний меморандум о сотрудничестве с миланским муниципалитетом, акционерной компанией MM S.p.A. и российско-итальянской инжиниринговой компанией MMB Project Rus.
В свою очередь Московский метрополитен заключил трехстороннее Соглашение с миланским метрополитеном и MMB Project Rus. Церемония подписания прошла в рамках форума "Москва - Милан: сохраняя традиции, строим города будущего".
В рамках договоренностей планируется обмениваться специалистами и управленческим персоналом. Также предусмотрена взаимная помощь.
Кроме того, начнется работа над совместными проектами, которые касаются пассажирских сервисов, программ лояльности и средств оплаты проезда. Работники миланского метрополитена расскажут о применении передовых материалов и технологий при реконструкции подземки.
"Соглашение о сотрудничестве с миланским метрополитеном позволит нам совместно работать над повышением качества обслуживания пассажиров столичного метро. Это дает возможность взять лучшие наработки коллег из Италии и применить их в Московском метрополитене, чтобы сделать поездки жителей и гостей столицы на метро еще комфортнее", - отметил первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
Ранее столичный метрополитен уже подписал соглашения о сотрудничестве - с метро Парижа и Пекина.
Миланский метрополитен - крупнейший в Италии. Он открылся в 1964 году и состоит из четырех линий со 113 станциями. Общая протяженность путей миланского метро - 101 километр, а годовой пассажиропоток составляет около 484 миллионов человек.
В свою очередь Московский метрополитен заключил трехстороннее Соглашение с миланским метрополитеном и MMB Project Rus. Церемония подписания прошла в рамках форума "Москва - Милан: сохраняя традиции, строим города будущего".
В рамках договоренностей планируется обмениваться специалистами и управленческим персоналом. Также предусмотрена взаимная помощь.
Кроме того, начнется работа над совместными проектами, которые касаются пассажирских сервисов, программ лояльности и средств оплаты проезда. Работники миланского метрополитена расскажут о применении передовых материалов и технологий при реконструкции подземки.
"Соглашение о сотрудничестве с миланским метрополитеном позволит нам совместно работать над повышением качества обслуживания пассажиров столичного метро. Это дает возможность взять лучшие наработки коллег из Италии и применить их в Московском метрополитене, чтобы сделать поездки жителей и гостей столицы на метро еще комфортнее", - отметил первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
Ранее столичный метрополитен уже подписал соглашения о сотрудничестве - с метро Парижа и Пекина.
Миланский метрополитен - крупнейший в Италии. Он открылся в 1964 году и состоит из четырех линий со 113 станциями. Общая протяженность путей миланского метро - 101 километр, а годовой пассажиропоток составляет около 484 миллионов человек.