ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство Москвы подписало четырехсторонний меморандум о сотрудничестве с миланским муниципалитетом, акционерной компанией MM S.p.A. и российско-итальянской инжиниринговой компанией MMB Project Rus.

В свою очередь Московский метрополитен заключил трехстороннее Соглашение с миланским метрополитеном и MMB Project Rus. Церемония подписания прошла в рамках форума "Москва - Милан: сохраняя традиции, строим города будущего".

В рамках договоренностей планируется обмениваться специалистами и управленческим персоналом. Также предусмотрена взаимная помощь.

Кроме того, начнется работа над совместными проектами, которые касаются пассажирских сервисов, программ лояльности и средств оплаты проезда. Работники миланского метрополитена расскажут о применении передовых материалов и технологий при реконструкции подземки.

"Соглашение о сотрудничестве с миланским метрополитеном позволит нам совместно работать над повышением качества обслуживания пассажиров столичного метро. Это дает возможность взять лучшие наработки коллег из Италии и применить их в Московском метрополитене, чтобы сделать поездки жителей и гостей столицы на метро еще комфортнее", - отметил первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Ранее столичный метрополитен уже подписал соглашения о сотрудничестве - с метро Парижа и Пекина.

Миланский метрополитен - крупнейший в Италии. Он открылся в 1964 году и состоит из четырех линий со 113 станциями. Общая протяженность путей миланского метро - 101 километр, а годовой пассажиропоток составляет около 484 миллионов человек.