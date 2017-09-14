Москва будет сотрудничать с образовательным центром "Сириус"
14.09.2017, 12:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого на базе образовательного центра «Сириус» в Сочи будет создана площадка системы современных технологий «Умный город». Церемония подписания прошла 13 сентября в образовательном центре «Сириус».
Образовательный центр «Сириус», созданный в Сочи по инициативе президента Владимира Путина, будет сотрудничать с Москвой в области информатизации образования и других сфер, включая создание и использование информации, информационных систем и ресурсов, сервисов и программного обеспечения. Подписанное соглашение предусматривает, в частности, внедрение в «Сириусе» образовательной программы «Московская электронная школа».
На встрече с воспитанниками образовательного центра «Сириус» Сергей Собянин рассказал ребятам о системе современных технологий «Умный город» на примере образовательного проекта «Московская электронная школа».
По словам Сергея Собянина, «Сириус» – удивительный центр, куда съезжаются талантливые дети со всей России.
Образовательный центр «Сириус», созданный в Сочи по инициативе президента Владимира Путина, будет сотрудничать с Москвой в области информатизации образования и других сфер, включая создание и использование информации, информационных систем и ресурсов, сервисов и программного обеспечения. Подписанное соглашение предусматривает, в частности, внедрение в «Сириусе» образовательной программы «Московская электронная школа».
На встрече с воспитанниками образовательного центра «Сириус» Сергей Собянин рассказал ребятам о системе современных технологий «Умный город» на примере образовательного проекта «Московская электронная школа».
По словам Сергея Собянина, «Сириус» – удивительный центр, куда съезжаются талантливые дети со всей России.
Источник: Мэрия Москвы